談副手？談合作？郭台銘夜會柯文哲

民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘。本報系資料照片

國民黨 主席朱立倫今天表示：「我們下個禮拜就會推出我們最強的候選人」，暗示17日中常會將徵召總統參選人。鴻海創辦人郭台銘 今晚在台中舉辦造勢晚會，明天將回防新北市長侯友宜大本營板橋舉辦母親節晚會活動。據了解，郭台銘為了積極爭取被徵召的機會，昨晚夜會民眾黨主席柯文哲 。

據了解，郭台銘昨天最後一個行程是在澎湖，下午4時30分結束，之後返回台北，晚間夜奔柯文哲住處。對此，郭台銘辦公室並未承認或否認，僅表示「沒有回應」。

據悉，2019年，在國民黨總統初選失利的郭台銘，就曾找過柯文哲當副手，但柯文哲並未答應，當時柯文哲以為郭台銘一定會選總統，但同年9月中旬，郭台銘致電柯文哲，告訴他「不選了」，讓柯文哲氣到當下罵髒話。這次郭台銘找柯文哲請益，是否談及副手議題或再度合作，耐人尋味。

郭台銘4月18日受訪表示，請益的對象會以國內政界的大老優先，包括柯文哲；4月29日郭台銘又被問到柯文哲從美國回台，何時見面，郭台銘當時說，等柯文哲睡飽、考慮清楚以後再來談，郭還說，最起碼自己要在泛藍能夠出線。

郭台銘當時表示，他和柯文哲都有追求和平、專業治國、用科學來救台灣的經驗，他們怎麼合作，讓台灣能夠更美好，讓台灣老百姓免於戰爭，在醫學和科技上做發展，「我們能夠合作的空間非常大」。郭台銘還提到，民眾黨籍的新竹市長高虹安不就在新竹嗎？