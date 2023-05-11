前英相特拉斯訪台 同黨議員轟「最糟糕的Instagram外交」

英國前首相特拉斯。資料照片。(美聯社)

衛報11日報導，英國 前首相特拉斯 （Liz Truss MP）將於5月16日至20日訪問台灣，同屬保守黨的下議院外交事務特別委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns MP）對此提出了猛烈抨擊，稱此行為「最糟糕的Instagram外交」（worst kind of Instagram diplomacy）。

柯恩詩表示，她認為特拉斯計畫下周展開的行程只不過是一個「虛榮計畫」，目的在於2022年短暫出任首相後保持自己的高知名度。

衛報指出，特拉斯訪台有可能打亂英國政府對中國關係採取的審慎平衡作法。柯恩詩說，「這趟行程是表演（performative），不具實質性，這是最糟糕的Instagram外交例子」。

柯恩詩還表示，特拉斯訪台有可能讓台灣人民的日子更難過，在美國眾議院前議長裴洛西 訪台後，台灣民眾已經被迫忍受解放軍在自家門口展開更高程度的行動。她說，「此舉極為於事無補（deeply unhelpful），因為這升級了台灣的正常局勢」。

柯恩詩指出，「因為裴洛西的訪問，台灣的人民已經被迫忍受更多的中國軍事演習。莉茲．特拉斯再也沒有任何影響力，這更多是為了確保她自己的相關性」。

特拉斯的發言人對此做出回擊，稱「前首相已經應台灣政府邀請訪問，他們比拉特蘭（Rutland）的議員（指柯恩詩）更能夠了解什麼是台灣人民的利益。台灣作為自由民主政體（free democracy）的未來危在旦夕，柯恩詩應該為濫用她身為特別委員會主席職位從事狹隘政治攻擊而道歉」。