複製韓國瑜路線搶攻深藍票？郭台銘：勝選不管路線

鴻海集團創辦人郭台銘出席陸軍官校黃埔建軍大會，現場近百桌、近千人歡迎他。(記者劉懿萱／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘 近日積極爭取國民黨總統初選提名，到各地辦造勢活動，幾乎場場爆滿，外界解讀複製前高雄市長韓國瑜 的路線，搶攻地方派系及深藍選票。郭說，勝選不管哪個路線、哪個系，自己先到民進黨 執政縣市造勢，最後回到舒適圈就會比較順利，並指板橋造勢將為初選做收尾。

至於BNT疫苗採購一事，郭台銘說，BNT事情已經到這個地步，他在台中有說明一小部分，詳細的會在臉書上發表，並說真相只有一個，事實也只有一個，他絕對會讓真相、事實浮出檯面。

郭台銘台北時間11日出席陸軍官校黃埔建軍大會，現場近百桌、近千人歡迎郭台銘。郭被問及明日板橋造勢有誰會出席，他說他是板橋媽祖廟生的，當初選5月12日禮拜五，沒想到當天竟也是農曆媽祖生，是天意也是巧合。當天他媽媽會到現場，還有很多板橋國小、板中的同學、鄰居，現在大家都60、70歲了，一起為媽祖慶生，同時歡度母親節，並為這次初選做一個收尾，郭也說沒有期望來多少人，也沒有動員，都是親朋好友。