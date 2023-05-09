裝炸彈、擲燃燒瓶…台北故宮連2起恐嚇信

故宮北院目前設置安檢桌，執行遊客入館隨身物品檢查。(圖:故宮提供)

台北故宮近日連續收到兩起恐嚇信件，表示欲在北部與南部院區安裝遙控炸彈，以及衝入故宮隨機殺人，投擲燃燒瓶。對此故宮9日表示，除向國土安全辦公室及警察 單位單報，也已啟動緊急應措施，在南北院區加強全面安檢，增派駐衛警。

故宮指出，5月7日於觀眾意見信箱接獲欲於北部院區及南部院區安裝遙控炸彈，並預計於5月7日下午5點半引爆，故宮除向國土安全辦公室及警察單位通報外，並立即啟動緊急應變措施，進行南北院區全面安檢，經清查後並未查獲炸彈；8日晚間9點再次接獲恐嚇郵件，內容指出將在9日上午11點進入故宮隨機殺人，並朝人群密集處投擲燃燒瓶，故宮也啟動通報及緊急應變措施，加強安全檢查，並於入口處增派駐衛警協助安檢，並請相關警察單位協助加強院區安全。

為嚴守民眾及文物安全，故宮說，故宮南北院區除與台北市及嘉義縣警察局密切配合，由台北市士林分局及嘉義縣水上分局分別於9日上午派員至北院及南院協助維護院區安全外，另增加故宮警犬進入正館巡檢頻率及停留時間

故宮進一步表示，北部院區針對入館遊客安檢由剪票口改至正館入口處實施，設置安檢桌，執行遊客入館隨身物品安全檢查；南部院區除使用安檢門等科技設備執行門禁安檢外，全面實施觀眾入館隨行背包檢查，造成正常入館民眾不便，故宮特別表達歉意。至於展廳安全例行檢查，除維持每小時一次定期檢查外，並由駐衛警察及安全主管執行不定期巡檢，另由控制中心人員加強監視器螢幕監看院區治安，維護院區安全。

故宮表示，後續將持續強化安全工作，並請相關警察單位協助加強院區安全。故宮院長蕭宗煌嚴厲譴責任何透過恐嚇及威脅手段，企圖危害觀眾或毀損文物的作為，並將配合檢警調查，將不法之徒繩之以法，以維護國寶文物及參觀民眾之安全。