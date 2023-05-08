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銀行副總扛家計 妻子失業卻與小王取暖上山擁吻

記者林孟潔／台北即時報導
示意圖。（取材自ingimage）
示意圖。（取材自ingimage）

台北一名銀行副總裁在妻子因疫情被裁員後，扛起家中經濟重擔，卻驚覺待業的妻子和前東家的男同事發生婚外情，兩人曾到陽明山幽會並牽手、擁抱，還在夜景餐廳擁吻長達一分多鐘，他向妻子、小王提告求償，台北地方法院判兩人應連帶賠償15萬元台幣(約4847美元)，可上訴。

副總裁提告主張，他和妻子結婚多年，過著和睦家庭生活，妻子被公司資遣後，他獨自肩負家庭經濟重任，原本希望妻子能無後顧之憂謀新職，但妻子反而趁失意待業之際，搞起外遇不倫戀情。

副總裁指出，妻子前年底開始出現異常舉止，經查發現妻子與男同事過從甚密，曾到陽明山、海芋園、屋頂上餐廳約會，兩人十指緊扣牽手、貼臉親密自拍，在餐廳座位上擁吻長達一分多鐘，兩人甚至驅車到汽車旅館，恐有肌膚之親，請求賠償200萬元台幣。

妻子和小王表示，兩人原先是公司同事，互動僅於業務合作關係，但公司因疫情衝擊，導致兩人皆被被迫離職，彼此開始分享交流就業資訊、加油打氣，才成為熟稔的朋友；兩人坦承牽手、自拍、擁吻，但否認發生性行為。

妻子指出，她被資遣後，丈夫冷漠以對、鮮少關懷與慰問，因移情作用才對男同事產生異樣情愫，但事後已結束超友誼情感關係，並向丈夫道歉；小王也稱，他只是一時衝動失當，且自己已失業超過一年，收入銳減，請求法院酌定合理的精神慰撫金。

台北地院認為，根據截圖畫面顯示，且妻子和小王也不否認有牽手、親吻、貼臉自拍等情，認定雙方確實侵害副總裁的配偶權；雖副總裁主張兩人在汽車旅館發生性行為，但依照片充其量只能證明小王的車輛進入摩鐵，無法證明車內駕駛和乘客身分，故不採認，審酌一切情狀後，判妻子和小王應連帶賠償15萬元台幣。

疫情 汽車 旅館

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