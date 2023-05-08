中風男手機交給妻 情婦裸照曝光…「偷摸小鳥」判賠

邱姓男子中風，妻子使用他的手機卻意外發現他和許姓女歌友拍攝多張一絲不掛的親密照，邱妻提告求償，台灣高等法院判許女賠償30萬元台幣確定。示意圖。（取材自Ingimage）

新北一名邱姓男子中風 ，妻子因業務而使用他的手機 ，卻發現他和許姓女歌友拍攝一絲不掛的親密照，邱妻不甘許女「千方百計」勾引她丈夫上賓館，導致她婚姻破裂，提告求償100萬元台幣(約3.23萬美元)。新北地方法院認為照片沒有拍攝日期，且邱已失智，判許女不用賠；台灣高等法院以許女曾向邱說「偷摸小鳥」、「我承認自己是小三啊！」，改判賠30萬元台幣(約9695美元)確定。

邱姓夫妻2008年8月間離婚，2015年3月底又重修舊好、再結連理，但2020年7月17日再次離婚。邱妻指控，許女因和丈夫在一家卡拉OK店唱歌而結識，卻不斷勾引丈夫到賓館開房間，2020年2月時因丈夫中風住院，她使用丈夫的手機時意外發現裡頭存有多張偷情照，追問之下，丈夫坦承外遇。

許女表示，邱妻提出的照片，是邱偷拍所取得，且邱妻查看邱的手機，已經超過邱「授權使用」的範圍、侵害隱私，主張照片不具有證據能力。許女承認曾和邱交往，但那是在邱第一次離婚之後，她也不知道對方後來再婚。

邱姓男子證稱，他生病期間，有許多客戶要聯絡，因此將手機交給妻子並告知密碼。高院 問邱妻在翻拍照片前有沒有經過丈夫同意？邱妻答「當妻子的，要他同意，他會給嗎？」

高院認為，邱妻並不是以強迫或脅迫手段取得證據，侵害隱私的樣態輕微，這些照片裡許女「表情安詳平和」，明顯不是遭強暴、脅迫而拍攝，且照片是許女是否侵權的重要隱密性證物，有證據能力。

高院比對對話紀錄，許女曾傳送「我沒吵你，但我有偷摸小鳥喔」、「自己說星期二要好好做愛的」、「啊！我很大方，我承認自己是小三啊！沒什麼好怕」、「我知道你對我好，可是我也會吃醋，才會你吵架」等訊息，加上謝姓、林姓證人都證稱許女和邱上賓館都只開一間房間，認定兩人應有性交。

高院審酌邱妻是家庭主婦、名下無財產，許女則從事與銀行相關的工作，判許女應賠償30萬元台幣慰撫金。