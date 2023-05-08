我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／洛杉磯市寶馬司機撞飛行人 還將人帶著跑 原因是？

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

中風男手機交給妻 情婦裸照曝光…「偷摸小鳥」判賠

記者王宏舜／台北即時報導
邱姓男子中風，妻子使用他的手機卻意外發現他和許姓女歌友拍攝多張一絲不掛的親密照，邱妻提告求償，台灣高等法院判許女賠償30萬元台幣確定。示意圖。（取材自Ingimage）
邱姓男子中風，妻子使用他的手機卻意外發現他和許姓女歌友拍攝多張一絲不掛的親密照，邱妻提告求償，台灣高等法院判許女賠償30萬元台幣確定。示意圖。（取材自Ingimage）

新北一名邱姓男子中風，妻子因業務而使用他的手機，卻發現他和許姓女歌友拍攝一絲不掛的親密照，邱妻不甘許女「千方百計」勾引她丈夫上賓館，導致她婚姻破裂，提告求償100萬元台幣(約3.23萬美元)。新北地方法院認為照片沒有拍攝日期，且邱已失智，判許女不用賠；台灣高等法院以許女曾向邱說「偷摸小鳥」、「我承認自己是小三啊！」，改判賠30萬元台幣(約9695美元)確定。

邱姓夫妻2008年8月間離婚，2015年3月底又重修舊好、再結連理，但2020年7月17日再次離婚。邱妻指控，許女因和丈夫在一家卡拉OK店唱歌而結識，卻不斷勾引丈夫到賓館開房間，2020年2月時因丈夫中風住院，她使用丈夫的手機時意外發現裡頭存有多張偷情照，追問之下，丈夫坦承外遇。

許女表示，邱妻提出的照片，是邱偷拍所取得，且邱妻查看邱的手機，已經超過邱「授權使用」的範圍、侵害隱私，主張照片不具有證據能力。許女承認曾和邱交往，但那是在邱第一次離婚之後，她也不知道對方後來再婚。

邱姓男子證稱，他生病期間，有許多客戶要聯絡，因此將手機交給妻子並告知密碼。高院問邱妻在翻拍照片前有沒有經過丈夫同意？邱妻答「當妻子的，要他同意，他會給嗎？」

高院認為，邱妻並不是以強迫或脅迫手段取得證據，侵害隱私的樣態輕微，這些照片裡許女「表情安詳平和」，明顯不是遭強暴、脅迫而拍攝，且照片是許女是否侵權的重要隱密性證物，有證據能力。

高院比對對話紀錄，許女曾傳送「我沒吵你，但我有偷摸小鳥喔」、「自己說星期二要好好做愛的」、「啊！我很大方，我承認自己是小三啊！沒什麼好怕」、「我知道你對我好，可是我也會吃醋，才會你吵架」等訊息，加上謝姓、林姓證人都證稱許女和邱上賓館都只開一間房間，認定兩人應有性交。

高院審酌邱妻是家庭主婦、名下無財產，許女則從事與銀行相關的工作，判許女應賠償30萬元台幣慰撫金。

高院 手機 中風

上一則

台總統府駁阻擋採購疫苗 郭台銘：真相只有一個

下一則

侯友宜：反一國兩制也反台獨 應透過外交避戰

延伸閱讀

沈文程6月開唱 鬆口自曝離婚20多年

沈文程6月開唱 鬆口自曝離婚20多年
洪欣、張丹峰沒離婚？ 她出面爆料：只是吵架而已

洪欣、張丹峰沒離婚？ 她出面爆料：只是吵架而已
「國醫堂」提醒僑胞提高警覺 中風可危害健康

「國醫堂」提醒僑胞提高警覺 中風可危害健康
公務員屏蔽批評貼文 是否侵害言論自由 最高院審理

公務員屏蔽批評貼文 是否侵害言論自由 最高院審理

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來