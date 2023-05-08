台總統府駁阻擋採購疫苗 郭台銘：真相只有一個

鴻海創辦人郭台銘（左）8日晚出席聯電榮譽副董事長宣明智（右）宴請國民黨立委陳玉珍（中）等人餐會。記者葉信菉／攝影

鴻海創辦人郭台銘 今天與國民黨 立委餐敘，針對BNT疫苗 採購一事，郭台銘表示，未來他會陸續透過臉書把事情說清楚，真相只有一個，他一定會還原真相；至於是否有獨立參選的可能，郭台銘連講兩次：「沒有」。

聯電榮譽副董事長宣明智今天晚間在台北喜來登請客樓宴請國民黨立委，包含國民黨立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、江啟臣、鄭天財、陳玉珍、謝衣鳯、張育美、游毓蘭、萬美玲、馬文君及王鴻薇等人與會；另外，前苗栗縣長徐耀昌，台北市議員李彥秀、張斯綱及徐巧芯等出席。

其中，林為洲、謝衣鳯已表態挺新北市長侯友宜，引發關注。郭台銘在晚間6時40分許親自到場致意，陪同的還有弟弟郭台強，與兒子郭守正。

餐會在晚間9時許結束。郭台銘會後受訪表示，今天大家最關心的還是BNT疫苗採購話題，他也在餐會上報告當時情況，與會者都鼓勵應把整個過程，整理出來向民眾交代清楚，真相只有一個，他一定會還原真相。

郭台銘指出，他最近常說「立院不過半，總統做一半」，與會者希望這次國民黨能團結，不只總統要勝選、立委也要過半。

郭台銘說，他認為最想贏的人，就是國民黨主席朱立倫，這時大家一定要團結在黨中央領導下，每個人扮演好自己角色，讓總統勝選、立委過半，「不要戰爭要和平，不要惡鬥要經濟，這是共同的目標」。

媒體詢問，是否有獨立參選的可能，郭台銘則連講兩次「沒有」。

林為洲稍早受訪表示，出席聚餐主要是宣明智邀請，因為之前選舉，宣明智都有幫忙，知道郭台銘會出席就客隨主便，跟郭台銘打個招呼、加油打氣；他已明確表達支持侯友宜，且認為侯友宜各方面條件最有可能勝選。

謝衣鳯指出，她的立場沒有改變，相信黨中央在5月分就會徵召一位總統候選人，未來就是要討論如何合作；她認為穩定贏得勝選，穩定執政才是所有民眾支持的，相信一個穩定的候選人、領導者，才能為中華民國贏得勝利。

表態挺郭台銘的陳玉珍受訪說，餐會當中並未討論太多政治議題，大家都關心BNT疫苗採購被阻擋議題，郭台銘也在會中還原整個過程及分享心路歷程；與會者都覺得應把真相還原給全民知道，最後大家一起期勉共同努力，2024幫國民黨贏回政權、國會過半。

對於未來是否還會舉辦挺郭餐會，陳玉珍認為，此後行程較為緊湊，再約吃飯比較不容易；明天郭台銘在屏東有晚會，11日、12日分別在台中與板橋辦晚會，13日郭台銘則要去金門，發表和平宣言。