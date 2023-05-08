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美議員喊炸台積電？談話疑似遭抖音影片斷章取義

中央社華盛頓8日綜合外電報導

民主黨眾議員莫頓據報導最近在智庫研討會上提出了「炸掉台積電」的說法，但這段言論沒有任何外媒報導，而出現在中國影片平台抖音中的相關片段疑似遭到斷章取義。

台灣多家媒體報導，莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會上拋出「要嚇阻中國最直接的辦法，就是告訴他們，如果你們要入侵台灣，美方就要炸毀台積電」，但皆未引用新聞出處。

經查證，無法找到任何國外媒體報導此事，但有推特上轉發的相關抖音短片，字幕為中文簡體，中國官媒環球時報英文版推特分享了這部短片。

根據抖音短片，莫頓提及：「中國非常清楚，如果『入侵』台灣，我們就要炸毀台積電，我只是拋出這個想法，不是因為這是最佳策略，而這只是個例子，當然台灣不喜歡這個想法。」

接著，美國前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）表示：「不能炸掉台積電，如果你這麼做，在第一年將對全球帶來2兆美元的經濟衝擊。讓全球製造業停滯。這是個糟透了的主意。」

這則新聞發布後，立即在台灣政壇引起熱烈討論，不僅藍營名嘴及政治人物痛批，國防部長邱國正在立法院被問及此事，甚至有藍委要求副總統賴清德對此表態。

然而，經查證莫頓是在出席美國智庫「梅肯研究院」（Milken Institute）研討會發表相關談話，而抖音短片中談到台積電的內容似乎遭到斷章取義，上下文被省略。

根據「梅肯研究院」官網影片，莫頓在談及晶片問題時表示：「好的，你知道的，我指的是，這是為了嚇阻而提出的有趣想法之一，這是要向中國表明，如果你入侵台灣，我們將炸毀台積電。」

他指出：「我只是拋出這個議題，不必然因為這是最佳策略，而是此為一個例子，當然台灣人確實不會喜歡這個主意，對吧？」

莫頓接著說：「當我們認真考慮這個策略需要如何進行，我們必須再想想，第二及第三種情況會產生什麼後果，這將對我們造成何種影響，我們將促成非常成功的中國國內晶片產業嗎？最終將趕上我們嗎？」

此時，佛洛諾伊笑稱：「要炸毀台積電，如果你這麼做，在第一年將對全球帶來2兆美元的經濟衝擊。讓全球製造業停滯。這是個糟透了的主意。」

對此，莫頓回應說：「我並非提倡這個主意，我並非提倡這個主意。我所表達的是，這些確實是美國決策者間正熱烈辯論的事情。」

此外，他指出，問題在於，中國曾說過，它想要展開戰爭。問題在於，中國說過，中國國家主席習近平清楚表明，他想要入侵台灣，必須相信他說的。

莫頓提及，第二個問題是戰略競爭，中國不只想侵略台灣，如習近平所表明的，他也想在全世界散播威權模式政府…。

他還說，美國想保護自身供應鏈，但若美國釋出的訊息是，美方不需要台灣，因為美方不再依賴他們的晶片，這將增加戰爭的可能性，因為中國將會認為「美國不會努力保衛台灣」。

莫頓表示，中國正很成功地說服世界，是美國挑起衝突；中國對美國與台灣總統蔡英文會面感到生氣，但美國是在國內與盟友見面，豈是構成挑釁。

台積電 抖音 晶片

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