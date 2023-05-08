七寶媽又爆「危險動作」…揹娃滑雪女兒當肉墊 惹眾怒

「林叨囝仔」揹著孩子學滑雪的畫面被網友罵翻。圖／摘自臉書

網紅「林叨囝仔」因媽媽Sydney挺孕肚登山惹議，她目前正懷第7胎，被挖出懷第6胎時也登山且受傷，害慘救援她的山友，「林叨囝仔」二度道歉，但都被認為不夠有誠意，甚至被網友挖出，去年11月已懷上第7胎，還把老6揹在身上學滑雪 ，自己防護裝備齊全，女兒卻連安全帽都沒有、一臉害怕，而這篇文還是為了嬰兒揹帶做廣告。

當時「林叨囝仔」發文表示：「趁著上雪場前的最後一堂課，我也穿上裝備來找回感覺，這次準備要揹著薇薇一起滑，所以先揹起她在室內滑雪機練習，跟著教練的指令，感覺馬上就回來了！」其中一張照片，她還笑稱揹在身上的女兒很「懂抓」，因緊緊抓住她的內衣肩帶，而未滿一歲的寶寶神情看起來相當緊張，她則一派輕鬆笑著看孩子。

網友看了照片氣炸表示：「媽媽護具戴好戴滿，小朋友只能用無助的手收抓著妳的衣襟，真的要確定自己在做什麼欸，把小孩當作生財工具，至少也要把他們基本安全照顧好吧？真的是替小朋友感到難過，他們沒有選擇爸媽的權利，希望你們早點清醒，認清自己對小孩們造成的傷害並檢討修正自身！」、「懂抓？這不是廢話嗎！你全身裝備這麼齊，對比女兒，連個安全帽都沒有。」、「她求生啊！當初投錯胎如今想要保護自己難道錯了嗎？」