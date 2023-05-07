我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約非裔遊民遭扼喉亡 抗議者跳軌逼停地鐵

封面故事／走線成產業鏈 有華人上路才知是偷渡

競選行程深入客家庄 賴清德：侵略者的和平不是真和平

記者陳右豪／桃園即時報導
賴清德（中）前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨行。（記者陳右豪／攝影）
賴清德（中）前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨行。（記者陳右豪／攝影）

台副總統賴清德近日競選行程加溫，繼昨日新竹縣信賴台灣之友會成立，今日又前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，包括前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨行，副總統賴清德表示，民進黨創黨的精神就是和平，但是侵略者給的和平沒有主權，並不會是真的和平。

賴清德表示，民進黨創黨前輩林義雄、彭明敏、施明德、呂秀蓮，當初創黨的本質就是愛與和平，以及勤政、清廉、愛鄉土，包括228事件的紀念日，也是以228和平紀念日命名，和平是民進黨本身的價值。

賴清德說，很多人誤解，民進黨選舉才在講和平，但是民進黨創黨的精神就是和平，而和平獲得的方式與前總統馬英九不同，馬英九是走回一中架構，沒有考慮民眾反對92共識，若在一個中國原則下，台灣的主權就沒有了。

賴清德指出，有所有權的房子，才是自己的，侵略者給的和平，不是真的和平，就跟澳門、香港、西藏一樣，若要以以簽和平協議來謀取和平，並不會是真的和平。且台海問題不是中國的問題，是世界上共同的問題。

賴清德呼籲，要捍衛民主自由的生活方式，就是加入民主聯盟，和民主陣營生活在一起，一定要團結合作，這場選舉會是民主與專制的選擇，心裡一定要堅定，不能被專制擊破，一起捍衛民主價值。

賴清德（中）今日前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，包括前市長鄭文燦及所有黨公職也全...
賴清德（中）今日前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，包括前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨行。記者陳右豪／攝影
賴清德（中）前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，包括前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨...
賴清德（中）前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，包括前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨行。記者陳右豪／攝影

賴清德 民進黨 馬英九

上一則

親赴成田駕駛飛機返台 星宇張國煒：對旅客不好意思

延伸閱讀

賴兩岸論述反共不反中 侯營：務實台獨式和平怎麼做

賴兩岸論述反共不反中 侯營：務實台獨式和平怎麼做
賴清德向中間靠攏 深綠反彈是隱憂

賴清德向中間靠攏 深綠反彈是隱憂
賴「反共不反中」新論述 藍諷：都只是騙術

賴「反共不反中」新論述 藍諷：都只是騙術
郭拋小型核電廠 侯營：誰當家 誰解決核廢料

郭拋小型核電廠 侯營：誰當家 誰解決核廢料

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？
德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃
74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議
大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌

大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌
AV女優突爆「我還是處女」 曝光拍性愛影片秘辛

AV女優突爆「我還是處女」 曝光拍性愛影片秘辛