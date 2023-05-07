競選行程深入客家庄 賴清德：侵略者的和平不是真和平

賴清德（中）前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨行。（記者陳右豪／攝影）

台副總統賴清德 近日競選行程加溫，繼昨日新竹縣信賴台灣之友會成立，今日又前往中壢仁海宮、平鎮義民廟參香，包括前市長鄭文燦及所有黨公職也全程隨行，副總統賴清德表示，民進黨 創黨的精神就是和平，但是侵略者給的和平沒有主權，並不會是真的和平。

賴清德表示，民進黨創黨前輩林義雄、彭明敏、施明德、呂秀蓮，當初創黨的本質就是愛與和平，以及勤政、清廉、愛鄉土，包括228事件的紀念日，也是以228和平紀念日命名，和平是民進黨本身的價值。

賴清德說，很多人誤解，民進黨選舉才在講和平，但是民進黨創黨的精神就是和平，而和平獲得的方式與前總統馬英九 不同，馬英九是走回一中架構，沒有考慮民眾反對92共識，若在一個中國原則下，台灣的主權就沒有了。

賴清德指出，有所有權的房子，才是自己的，侵略者給的和平，不是真的和平，就跟澳門、香港、西藏一樣，若要以以簽和平協議來謀取和平，並不會是真的和平。且台海問題不是中國的問題，是世界上共同的問題。