美軍援台灣5億美元武器 綠委透露可能撥交項目

拜登政府將以「總統撥款權」緊急授權方式，對台灣提供軍援。(美聯社)

拜登 政府打算運送價值5億美元武器援助台灣，民進黨立委王定宇今天表示，這部分會有相當程度是用來支應提升台灣的戰場能力，還有現代化能力相關的訓練可能，以及相關訓練裝備的需要。

王定宇指出，根據路透報導，拜登可能會行使總統撥款權，從每年度通過授權撥款的10億美元裡面，提撥5億美元，相當於新台幣154億元的軍事裝備或軍事服務給台灣。

王定宇說，台灣的政策法案融入到美國年度的國防授權法，即美國的國防授權法案把對台灣每年20億的直接軍援，21億融資 借款，以及10億美元的美國總統撥款權，都綁在這個國防授權法案裡面。

王定宇表示，美國的制度是法案縱使通過，還要通過國會撥款委員會，當時在撥款委員會只通過兩項，一是20億美元的每年融資，另外還有10億美元的總統直接撥款交付，這是每一年每一年都會重新檢討。

王定宇指出，現在媒體報導的就是10億美元的部分，如果拜登執行這個撥款權，美國就必須提供等值的軍事裝備或軍事服務給台灣，顯示台美之間的國家安全高層必然有所溝通，才知道彼此需要什麼，這是根據打造防衛台灣需求所進行的撥款，兩邊當然需要討論。

王定宇說，台灣在美國整個戰略布局裡面，絕對是重要的戰略夥伴，可以直接由總統撥交裝備跟服務，不用再經過國會同意，美國用最快速的方法提供給台灣，會比一般的軍購或商售來得更快速。

王定宇表示，150多億台幣說多不多，說少不少，我方當然希望不要跟台灣已經向美軍購的部分有所重疊，快速需要提升的能力，都可以放在這裡面，包含不對稱戰力，比方說相關的精準彈藥，或者是刺針飛彈等。

王定宇認為，美國很重視台灣相關的軍事訓練、情資情報提供的相關事物，這150多億會有相當程度是用來支應美方提供台灣軍方提升戰場能力、提升現代化能力相關的訓練課程，或者是相關的訓練裝備所需要。

王定宇說，強化國防保護台灣是我們自己的責任，再加上理念相同的盟友一同協助，這才是真正的和平之道，美國願意直接用撥付撥交的方式，快速提供台灣需要軍事裝備或軍事服務，顯示台美的關係是越來越好，台美兩國之間的安全戰略更是緊密結合。

王定宇表示，台灣的安全融入到從韓國、日本，一直到澳洲 、菲律賓等自由民主聯盟的陣營裡面，對於台灣來說絕對是正面的發展。