澳洲交換生老鼠藥中毒 父親稱返國治療救他一命

澳洲男大學生肖雷來台交換期間疑誤食老鼠藥中毒後，3日搭乘親友募款籌得的醫療專機返抵澳洲布里斯本接受治療。圖／翻攝畫面

澳洲 男大學生肖雷來台交換期間疑誤食老鼠藥中毒後，3日搭乘親友募款籌得的醫療專機返抵澳洲布里斯本接受治療。肖雷的父親今天表示，能夠返國治療，是救了他兒子一命。

澳聯社（AAP）報導，24歲的肖雷（Alex Shorey）因大學交換生計畫來到台北，數周前嚴重生病後在台灣醫院接受治療，被診斷出食入老鼠藥。他在醫療專機抵達布里斯本後，立即被送往亞歷山德拉公主醫院（Princess Alexandra Hospital）臨床毒物部接受治療。

肖雷的父親史蒂芬（Stephen）今天發布聲明表示：「我相信他（肖雷）的返國治療，實際上救了他的生命。儘管亞力克斯（肖雷名）距離康復還有一長段路，但他的狀況正在改善。」

澳洲廣播公司（ABC）報導，肖雷的家人拍攝一段他在醫院中的影片，肖雷在片中表示：「感謝幫助我回到家的你們每個人。」他的親友一共籌得20萬澳元（約13萬美元）幫助他返回澳洲治療。

肖雷的父親指出，澳洲的毒物專家證實肖雷體內有「大量毒素」，且肖雷的左胸局部塌陷，有心包膜積水，治療過程中使用的類固醇也導致他腎上腺不足。

肖雷的父親還說，他知道台灣當局正在詳查肖雷生病的原因，但他不願做進一步評論，以免影響任何警方調查。

台北市警局的一名發言人告訴澳洲廣播公司，調查人員3日「搜索肖雷一名女性友人的住家，並發現相關證物」。