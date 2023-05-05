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澳洲交換生老鼠藥案 網爆料「詭異阿姨」疑誤導家屬

記者楊德宜／即時報導
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 （翻攝畫面）
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 （翻攝畫面）

澳洲交換學生誤食老鼠藥中毒案，檢警昨天查出台籍女性友人涉嫌重大。而日前在台灣論壇Dcard就有網友爆料，澳籍生住院期間，一名年紀偏大自稱女性友人的「阿姨」，向澳籍生的父母亂翻譯，以致家屬亂介入醫療措施，而且外流的父母進入病房探視照片，疑似是該名女性友人拍攝給媒體。

4月30日在Dcard論壇有一篇「募到400萬高歌離席 一切當作沒發生過」文章，一名網友5天前在留言區爆料，指病人在台灣有一名年紀偏大、自稱女性友人的「阿姨」，該名女子在病人出事的時候，自稱可以跟病患的家屬溝通，「認真去聽她翻譯內容，根本都是斷章取義，講得很嚴重」。

該名網友指出，所謂的語言不通延誤就醫，「根本就是她亂翻譯，讓家屬亂介入醫療措施」。其實病患會講中文，患者本人也有跟醫療團隊澄清，也了解所有治療。

網友表示，收治的醫師當時很明確跟家屬用英文說明，檢驗結果高機率是老鼠藥，但不像是高劑量的出血結果，可能是吃到被汙染的食物或是其他的東西，病患的父母也都明白，卻新聞報導變成家屬質疑是台灣小吃害的。

再者，加護病房不能拍照，媒體卻有病人住院照片，病患父母的手也都入鏡，「別以為看不出來是妳這個女性友人拍的，還投給台灣媒體，護理師已經故意交班說不能放妳進來，我是不信澳洲人會丟台灣媒體，真有你的」。

台北地檢署調查，在該名台籍女子家中找到液體老鼠藥瓶，藥瓶已使用完畢，內無老鼠藥劑，送交刑事局鑑識。女子在澳籍生中毒後未坦承，4月時到醫院照顧，也將對方父母接回家中輪班到醫院照顧。不久澳籍生父母在女子家中發現老鼠藥，告知檢方，事情才曝光。

檢方查出，澳籍生3月中旬起至4月中旬三度身體不適送醫，在第一次時醫院就察覺是老鼠藥中毒，並告知患者本人。

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