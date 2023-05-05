彭博：拜登政府比照烏克蘭模式 擬援台5億美元軍備

拜登政府正準備比照軍援烏克蘭模式，首度動用總統提撥授權，提供台灣5億美元規模的軍備，但尚不清楚具體內容。圖為美軍2022年4月在科羅拉多州的實彈演習中，發射一枚標槍飛彈。（Getty Images）

彭博資訊5日報導，拜登 政府正準備比照軍援烏克蘭模式，首度動用總統提撥授權，提供台灣5億美元規模的軍備，但尚不清楚具體內容。

彭博資訊引述知情人士說法報導，拜登政府將動用總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority），從美軍現有庫存撥出軍備，提供給台灣；但尚不清楚具體軍備項目。

彭博資訊報導，這項行動可能會激怒中國，並抵銷拜登政府尋求與北京 恢復關係的努力。

五角大廈 發言人麥納斯（Martin Meiners）答覆本報詢問表示，國會去年授權五角大廈可動用10億美元規模的軍備，作為給台灣的安全協助，以支持台灣的自我防衛。

麥納斯說，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）2月在國會作證時，也表達有意動用這項授權；美國遵守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的長期政策，且五角大廈正在努力實現台灣關係法所規定的義務，且會持續這麼做。

美國國會關切對台軍售交付延宕的問題，也關切北京可能在2027年前侵略台灣。

奧斯丁3月28日在聯邦參議院軍事委員會作證時，肯定答覆議員詢問，稱國防部願行使總統提撥授權以軍援台灣，不過還需要國會支持撥款支應。