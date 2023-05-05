澳洲男大生在台誤食老鼠藥案 台籍女友遭限制住居

誤食老鼠藥中毒的澳洲交換男大學生肖雷已返澳接受治療，檢察官日前傳喚其台籍同居女友並將她限制住居。（本報資料照片）

澳洲 籍的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，已搭乘醫療專機自台返澳治療。由於家屬質疑肖雷中毒經過，台北地檢署經分案調查，前天除傳喚其生父到案說明相關疑點，也一併傳喚其台籍同居女友，訊後並限制住居以利後續調查。

據了解，目前全案由北檢毒品 專組，朝涉犯毒品危害防制條例偵辦中，由於連肖雷都不能理解自己為何會接觸老鼠藥，檢方不排除與混和施用新興毒品有關，再加上肖雷已離台，與他生活息息相關的同居女友，就成為釐清案情的關鍵人物。

澳洲廣播公司（ABC）日前報導，肖雷疑似誤食滅鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），因成分為強效抗凝血劑，導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。家屬知情後，希望能送回澳洲治療，但因保險不給付要價17萬2000澳元的醫療專機費用，家屬於是透過群眾募資平台募得超過20萬澳元（約13.6萬美元），將他送回澳洲就醫。

當時負責急救的台北醫學 大學附設醫院曾表示，肖雷經診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即「超級華法林」中毒，治療過程中因病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，後來便轉至普通病房。但根據肖雷自述應與街頭小吃無關，但他也不明白為何會接觸到滅鼠藥。

據了解，肖雷父親日前抵台，安排兒子搭醫療專機返回澳洲，其父雖已澄清應與台灣小吃無關，但對於兒子如何吃進老鼠藥感到不解，檢方因此傳喚其父到案說明，針對所有可能性進行了解。