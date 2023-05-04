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鄧振中訪華府拜會4部會官員 爭取晶片補助和稅務協定

記者張文馨／華盛頓即時報導
經濟部國貿局局長江文若（左）和行政院政務委員鄧振中（右）4日在華府舉行記者會說明訪美成果。（華盛頓記者張筠／攝影）
經濟部國貿局局長江文若（左）和行政院政務委員鄧振中（右）4日在華府舉行記者會說明訪美成果。（華盛頓記者張筠／攝影）

台行政院政務委員鄧振中4日在華府表示，日前拜會商務部雷蒙多（Gina Raimondo），為台積電供應商爭取補助，並拜會財政部希望洽談避免雙重課稅協定（ADTA）；鄧振中表示，盼擴大美台官方訪問，破除台灣政治環境不穩定的說法。

鄧振中說，率領台灣企業代表參加選擇美國投資峰會期間，他分別拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）、商務部長雷蒙多、財政部和農業部高層官員，也赴國會拜會外交委員會和財政委員會參議員。

鄧振中表示，交流議題包含爭取台灣企業適用美國晶片法案的補助與賦稅優惠、避免雙重課稅協定、台美21世紀貿易倡議、台灣農產品出口至美國的申請進度，並宣傳台灣是適合做生意的地方，鼓勵美企投資台灣。

此外，經濟部國貿局長江文若陪台灣企業代表，拜會商務部負責國際貿易的次長拉格（Marisa Lago）。

鄧振中表示，透過拜會向美方傳遞，台灣企業有意進軍美國，囿於投資成本高昂，需要拜登政府提供協助；雷蒙多對台灣傳遞非常正面的訊息，鼓勵台商申請晶片法案的補助，商務部會逐案審查。

鄧振中也對雷蒙多提到，有說法指向台灣有政治風險，影響企業布局；他重申蔡英文總統不會挑釁並致力維持兩岸和平穩定的立場，鼓勵美國政府多與台灣往來，積極破除這種錯誤觀念。

雷蒙多前年7月接受彭博資訊採訪時說，地緣政治風險是美國減少依賴台灣生產晶片的原因之一。

江文若表示，台灣經濟部和美國商務部有著科技貿易暨投資合作架構（TTIC），台灣業者去年起就組成訪問團赴美爭取商機，今年還會有智慧運輸、資通訊和航太等領域業者在6月和9月赴美訪問，美國商務部今年9月組織資安訪團到台灣考察。

鄧振中表示，財政部長葉倫明白表示台美雙重課稅問題需要討論，雙方都有很強的共識要解決，但需要尋找辦法，不宜預設時間表。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）與首席議員芮胥（Jim Risch）、外委會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）和首席議員羅穆尼（Mitt Romney）跨黨派聯合提出台灣稅務協定法案。

這部法案要求美國總統授權，透過美國在台協會（AIT）與台灣展開稅務協定的談判，協助處理美台雙重課稅問題，阻止逃漏稅並消除貿易壁壘。

芮胥表示，台灣是美國重要的貿易與投資夥伴，強健的美台經濟關係不僅符合美國利益，對於台灣對抗中國大陸日益增展的脅迫與威脅愈發重要。

行政院政務委員鄧振中4日在華府舉行記者會說明訪美成果。（華盛頓記者張筠／攝影）
行政院政務委員鄧振中4日在華府舉行記者會說明訪美成果。（華盛頓記者張筠／攝影）

商務部 雷蒙多 投資

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