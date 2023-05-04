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劉軒來美留學不會英文 劉墉教兒「萬用語」反害他出糗

記者林怡秀／即時報導
作家劉軒受邀上公視「誰來晚餐14」。(圖／公視提供)
作家劉軒受邀上公視「誰來晚餐14」。(圖／公視提供)

作家劉軒受公視節目「誰來晚餐14」邀請，拜訪家住高雄的一家三代五口之家，其家庭20年前抽中美國綠卡，現在過著分隔兩地的分居狀態，從小同樣也是在美國長大的劉軒，因為有相同成長背景的關係，相當期待可以與他們交流心得。

劉軒在節目中分享從小在美國長大的經歷，8歲就到美國念書的他，其實當時一句英文也聽不懂，第一天要去上學前甚至還緊張到哭，於是父親劉墉就教了他一句萬用英文，告訴他：「不管人家跟你說什麼，你就回答『I don't know.』就對了」。後來有一次，有個同學跟他說「Hi，I'm Davy，what's your name?」乖巧聽話的劉軒就回答：「I don't know.」，全班頓時爆笑出，但他當時根本不知道大家在笑什麼，意外鬧出笑話。

說到家人，在劉軒小時候的印象中，爸爸劉墉是傳統又嚴格的父親，但卻在他10多歲最叛逆的時候，跟自己說了「我愛你」，劉軒在節目中分享這段親子往事，回憶說道：「有一次我跟他在爭吵，為什甚麼事情也忘了，只記得我非常、非常的生氣，就衝到房間，看到一塊玉珮就拿起來想把它給砸碎，可是沒想到砸到玻璃上，那個玻璃啪全碎了，我的手開始流血。爸爸聽到聲音衝進來，看到我滿手是血，當下我自己也歇斯底里了，他就是一把把我抱住滾到地上，然後一直說，『爸爸愛你、爸爸愛你』，那是我第一次聽到，可是從那次之後，我們就還滿常會對彼此這麼說。」

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