喧騰一時的共諜邵維強今宣判 金門地院一審重判15年

昔日邵維強經營的安全旅行社如今已經歇業，改為小籠包餐飲店。(記者蔡家蓁／攝影)

喧騰一時的共諜邵維強違反國家全安法、銀行法案，福建金門地方法院業已審理終結，並在今天宣判，金門地方法院判決認定邵維強確有吸收軍官向德恩等人為境外敵對勢力發展組織，違反國家安全法，以及非法從事地下匯兌違反銀行法之犯行；就國安法部分判處邵有期徒刑12年、就銀行法部分則判處有期徒刑5年，合併定應執行刑15年，另外犯罪所得計新台幣254萬元(約8.1萬美元)、人民幣18萬元(約2.6萬美元)均沒收。全案可上訴。

金門地方法院庭長黃建都表示，邵維強為金門縣安全旅行社有限公司負責人，調查發現他自2002年起就為中國發展組織，先是成功吸收曾任軍聞社孔姓記者，又於2019年間成功吸收時任陸軍第八軍團指揮部作戰處上校副處長向德恩既遂，並欲吸收其他在職之中校、上校共3名軍官未遂。

調查發現，邵維強另自2016年1月起至2022年2月止，非銀行未經許可，違反銀行法規定辦理新臺幣與人民幣匯兌業務，高達新台幣9011萬360元(約293.6萬美元)，犯行重大。但因邵在偵查時對違反銀行法的行為，都坦承，適用減刑。

黃建都指出，有關違反國安法部分，邵在偵訊時都否認，直到地院審理時，才坦承違反國家安全法等行為，並有相關扣案之誓約書、銀行帳戶明細資料等證物為證，罪證明確。院方也考量邵自2002年起即持續為中國發展組織，直到遭查獲時已長達20年，並導致向德恩為違背職務收受賄賂，對台灣軍人士氣及國家安全危害重大；另邵維強曾是某電視台的地方記者，有無用記者名義刺探軍情，黃建都則說調查指出沒有。

院方也指出，就違反銀行法部分，考量邵維強從事地下匯兌期間甚長、金額將近1億(約325.8萬美元)，已嚴重影響台灣金融秩序與外匯管億理，因他在偵查及地院審理時均自白銀行法犯行，及所有其他情狀，就違反國家安全法等部分處有期徒刑12年，褫奪公權4年；違反銀行法部分，處有期徒刑5年。並定其應執行有期徒刑部分為15年，褫奪公權4年，及未扣案犯罪所得新台幣254萬3570元及人民幣18萬元均沒收。