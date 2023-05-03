助台自我防衛 美退將：目標是台美共用作戰指揮系統

美國陸戰隊退役中將魯德爾，3日出席「台美國防產業合作論壇」，並以軍禮向在場來賓致意。（記者林俊良／攝影）

美軍前太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德爾（Steven Rudder）昨表示，台美兩軍現階段最重要合作進程是讓兩軍能共同操作相同軍備、連結武器系統，使用相同的自動化指揮系統溝通，在戰場上擁有共同作戰圖像。他說，讓美國參與台灣國防自主、打造供應鏈 來達成這項目標，不會違背美國「一中政策 」與「台美關係法」。

魯德爾是在「台美國防產業合作論壇」致詞時提到台美兩軍合作的議題。這場論壇由外貿協會與美台商會共同舉辦，約25家美國國防產業代表與會。

外貿協會董事長黃志芳致詞表示，美國在台協會今年將率美國國防廠商籌組「美國館」，首度參加9月舉行的「台北國際航太暨國防科技展」，促進美台企業交流；目前已報名的國際大廠包括英國航空系統公司、諾斯洛普格魯曼、洛克希德馬丁及國防承包商L3Harris。

●「擴大經濟、人際連結規模」

美台商會會長韓儒伯致詞時則特別介紹魯德爾，稱魯德爾曾率8萬名陸戰隊官兵駐守亞太地區，現在擔任陸戰隊在美國眾院修法的代表，在美國是強而有力的意見領袖。

魯德爾致詞表示，台美軍事科技合作的核心概念，是讓美國參與台灣國防自主、打造供應鏈，並擴大經濟與人際連結的規模。

●「不違一中政策、台灣關係法 」

他說，美台雙方自1979年以來就合作迄今，這些交流完全不違背「一中政策」與台灣關係法，美方承諾透由台美國防產業合作，幫助台灣自我防衛，獲得和平與安全。他還說，各國在俄烏戰爭中學到教訓與經驗，美方將此教訓放在現有模式中，希望讓美國產業界的夥伴了解台灣的國防策略與思考。

魯德爾表示，隨著疫情逐漸穩定，除了讓供應鏈復甦外，更應找到新方向聚焦韌性嚇阻，幫助台灣嚇阻威脅，大家都不希望亞太地區發生衝突，「嚇阻」這個詞彙就是在面對入侵者時防衛自己、打造國防能力，嚇阻一開始就不必發生的戰爭，這是美台共同追求的目標。

魯德爾指出，台灣是海島，維持韌性是重要議題，確保產業不受到傷害，而美台終極目標就是共同操作（共同作戰圖像整合），在進行不同任務時可透過相同的自動化指揮系統（C4ISR，即指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察）溝通協調，順利鏈結網路與武器系統。

●漢翔籲美挺台開發新戰機

經緯航太董事長羅正方也在會中表示，在中共威脅區域情勢之際，台灣需更多產業合作以強化不對稱戰力，呼籲美方也能技轉無人機技術，讓台灣能在危機時自給自足。漢翔董事長胡開宏則籲美方支持台灣自主開發下一代戰機，發動機、航電系統、飛控、環控系統皆具台美合作機會。