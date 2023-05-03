我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華人區現搶屋潮 專家：華人好儲蓄 趁利率緩和先買

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

彭博：中再度派遣無人機繞行台灣 疑似新偵監手段

國際中心／綜合外電
台灣國防部今3日表示，中國軍方在一周內第二次派遣無人機繞行台灣。（新華社）
台灣國防部今3日表示，中國軍方在一周內第二次派遣無人機繞行台灣。（新華社）

台灣國防部3日表示，中國軍方在一周內第二次派遣無人機繞行台灣。彭博資訊指出，在兩岸緊張局勢依然嚴重的情況下，此舉似乎是新的偵監手段。

根據國防部發布的動態，解放軍一架BZK-005無人機（一種遠程偵察無人機）繞著台灣很大一部分敏感的防空識別區飛行。  

彭博彙整國防部發布的資料指出，這是解放軍第二次使用無人機繞行台灣。國防部於2020年9月開始公開發布解放軍在台海周邊的動態。

第一次無人機繞行台灣事件發生在4月27日6時到28日6時的24小時內。

根據飛行路線，這架BZK-005無人機自北部穿越海峽中線空域進入東部，繞行東部、南部外海空域，循巴士海峽返航。台國防部表示，這次飛行發生5月2日6時至3日6時為止的24小時內。在這段時間內，總計偵獲共機27架次（其中逾越海峽中線10架次，延伸線進入西南、東南及東北空域3架次）、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。

國安局副局長陳進廣3日回答立法委員提問時表示，非常注意這個狀況的發展。他說，目前沒有情資顯示，中國計畫性地要用無人載具製造灰色地帶衝突。他還說，會和合作友方共同掌握相關的預警情資。

國防部 解放軍

上一則

COVID-19捐贈感恩表揚 蔡英文未提鴻海、慈濟、台積電

延伸閱讀

美軍替台灣訂購4架MQ-9B無人機 2025年完成履約

美軍替台灣訂購4架MQ-9B無人機 2025年完成履約
英前飛官涉訓練解放軍 住家遭澳警搜索找中國戰機文件

英前飛官涉訓練解放軍 住家遭澳警搜索找中國戰機文件
解放軍東部戰區發文 五一假期備戰涵蓋武警、民兵

解放軍東部戰區發文 五一假期備戰涵蓋武警、民兵
陸無人機擾台 江啟臣：總統府不要只關心軍工股價

陸無人機擾台 江啟臣：總統府不要只關心軍工股價

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…