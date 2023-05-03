彭博：中再度派遣無人機繞行台灣 疑似新偵監手段

台灣國防部今3日表示，中國軍方在一周內第二次派遣無人機繞行台灣。（新華社）

台灣國防部 3日表示，中國軍方在一周內第二次派遣無人機繞行台灣。彭博資訊指出，在兩岸緊張局勢依然嚴重的情況下，此舉似乎是新的偵監手段。

根據國防部發布的動態，解放軍 一架BZK-005無人機（一種遠程偵察無人機）繞著台灣很大一部分敏感的防空識別區飛行。

彭博彙整國防部發布的資料指出，這是解放軍第二次使用無人機繞行台灣。國防部於2020年9月開始公開發布解放軍在台海周邊的動態。

第一次無人機繞行台灣事件發生在4月27日6時到28日6時的24小時內。

根據飛行路線，這架BZK-005無人機自北部穿越海峽中線空域進入東部，繞行東部、南部外海空域，循巴士海峽返航。台國防部表示，這次飛行發生5月2日6時至3日6時為止的24小時內。在這段時間內，總計偵獲共機27架次（其中逾越海峽中線10架次，延伸線進入西南、東南及東北空域3架次）、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。

國安局副局長陳進廣3日回答立法委員提問時表示，非常注意這個狀況的發展。他說，目前沒有情資顯示，中國計畫性地要用無人載具製造灰色地帶衝突。他還說，會和合作友方共同掌握相關的預警情資。