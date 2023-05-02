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才與郭台銘和解 韓國瑜要幫羅智強初選站台

記者劉宛琳／台北3日電
正在進行台北市大安區立委初選的台北市前議員羅智強，臉書宣布明天將與高雄市前市長韓國瑜合體。(取材自臉書)
正在進行台北市大安區立委初選的台北市前議員羅智強，臉書宣布明天將與高雄市前市長韓國瑜合體。(取材自臉書)

鴻海創辦人郭台銘昨天為了2019年初選紛爭向高雄市前市長韓國瑜致歉，韓也在臉書回應，兩人上演大和解。正在進行台北市大安區立委初選的台北市前議員羅智強，今天在臉書放上2018年在韓國瑜參選高雄市長時兩人的合照，宣布明天將再度與韓合體，一起向大安區的母親們說聲「母親節快樂」。這也是韓國瑜首度替初選中的立委擬參選人站台。

羅智強表示，3月初時他拜訪韓國瑜，當時已宣布參選大安區立法委員，但內憂外患，來自黨內黨外的攻擊不斷，一路走來非常辛苦。韓國瑜送他一句話：「做人圓、做事方，得道多助」，還笑著對他說：「智強你很棒，但要懂得開口找人幫忙你，讓大家一起當你的後盾，你不要不好意思，大家都願意幫助你，但你不開口，我們怎麼幫忙呢？」這句話解開了他的心結。

羅智強說，之前的他一直難於開口向人求助，一方面是怕自己造成別人的困擾，另一方面，其實也怕被別人拒絕，心裡會不好受。但韓國瑜的一席話，卻讓他茅塞頓開，從那之後，他變得比較有勇氣，請好朋友們、政壇前輩們，來幫他站台、陪他街頭演講，請大家幫助他打贏這一場對我來說至關重要的立委初選。

「患難見真情，謝謝韓國瑜」羅智強睡，謝謝韓國瑜的金玉良言，幫他打破了不敢開口求助的心結。當他願意開口後，才發現，其實大家都等著他開口求助，也都很樂意拔刀相助，漸漸開始有一種「得道多助」的溫暖感，大安區立委初選也不再是一個人的江湖，孤軍奮戰了。

韓國瑜 臉書 母親節

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