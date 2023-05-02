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他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

記者蕭雅娟／台北即時報導
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

連姓男子交往17歲少女1個月，引誘少女拍裸照猥褻照片、影片，又拿枕頭遮少女眼睛，偷拍性交過程，分手後上傳少女的私密數位檔案到推特，供不特定人觀覽。士林地方法院審結，判連男犯使少年被製造性影像等罪，應執行4年4月徒刑。

判決指出，2021年6月透過交友軟體認識少女，加line好友後開始交往，連男明知少女17歲未成年，同年7月間傳訊息「可以給我一張妳穴穴的照片」「那我看Ａ片自己解決吧」，還打電話引誘少女拍下裸體等電子訊號，胸、臀、下體照共16張、1段影片。

連男在和少女交往期間，無故偷拍兩人性行為，竊錄少女非公開活動與身體隱私部位，留下18張過程照片，及1段影片。這段感情僅交往1個月，分手後連男在社群網站推特，貼文上傳少女的相關猥褻照片，供不特定多數人觀覽。

少女稱，連男當時「一直盧要看我身體，我才拍照給他」分手後4個月收到私訊，才知道私密照被po上網。發生性行為時，連男拿枕頭遮她眼睛，不知道有被拍攝。

連男辯稱「她沒有傳照片給我，是我拿她手機看到她自己有拍裸照，才請她給我照片影片」，性行為則是經過她同意才拍攝，不是偷拍。

合議庭依卷內證據，不採信連男供詞，認定他引誘少女製造猥褻行為照片、影片，又違反意願拍攝性交過程，分手後還上傳至網際網路供不特定多數人共見共聞，嚴重影響少女身心、人格發展。

合議庭，考量連男在偵、審期間，均否認全部犯行，依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪，處1年8月徒刑，又違反本人意願使少年被製造性影像罪，處3年8月，又散布少年為性交、猥褻行為電子訊號罪，處8月徒刑。有期徒刑部分應執行4年4月。可上訴。

推特 社群網站 手機

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