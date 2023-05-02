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陳水扁上凱道為陳致中請願 總統府：不介入個案

中央社台北2日電
台灣前總統陳水扁（中左）不滿選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，認有違憲爭議，昨天從凱道走向總統府遞交請願書。記者胡經周／攝影
台灣前總統陳水扁（中左）不滿選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，認有違憲爭議，昨天從凱道走向總統府遞交請願書。記者胡經周／攝影

高雄市議員陳致中涉洗錢罪將入獄服刑，他的父親前總統陳水扁今天前往總統府前請願，批評涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨。總統府表示，尊重立法院的議事與討論，不評論也不涉入司法個案。

高雄市議員陳致中因涉扁家洗錢案，被判刑一年定讞，將入監執行，陳水扁今天下午北上陳情，首站到總統府，他先在台北賓館下車，一路步行至總統府前遞交請願書，由總統府公共事務室主任高遵接下請願書。

陳水扁在總統府前廣場受訪表示，洗錢防制法為2005年他擔任總統時三讀通過的法案，當時為了因應世界潮流，在倉促時間內制定。

陳水扁說，洗錢防制法目的為防制洗錢，而非防制參選，如今相關法令說觸犯洗錢防制法，不論緩刑或易科罰金一律不得參選，誤會當初立法宗旨。

陳水扁指出，台灣是五權憲法國家，有司法院及法院法官等定奪有無罪刑，就算有罪，只要不是死刑或無期徒刑，對於褫奪公權應慎重，最高上限為10年。

陳水扁說，行刑目的應為促使受刑人悔改向上，但如今卻無視更生保護，可能被剝奪終身參政權，「這樣合理嗎？難道我們更生保護是假的嗎？」

總統府發言人林聿禪表示，陳水扁下午送請願書到總統府，由公共事務室主任高遵接受請願書，並於接受請願書後，第一時間交給總統府秘書長林佳龍。

林聿禪說，陳水扁關切的相關法案已在立法院審查，總統府尊重立法院的議事與討論；而關於司法個案，總統府向來的立場是尊重司法，不評論也不涉入司法個案。

立法院內政委員會4月中旬初審「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

台灣前總統陳水扁（左）認為涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨，2日...
台灣前總統陳水扁（左）認為涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨，2日遞交陳情書予行政院公共關係處處長莊麗蘭（右）。中央社

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