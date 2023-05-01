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曹興誠批中共：說中華民國已滅亡 又不准脫壽衣

中央社台北1日電
聯電創辦人曹興誠（圖）昨天參加信民兩岸研究協會大會時表示，大陸文革時期宛如殭屍病毒，多少人六親不認，鬥爭撲殺黨所不喜歡的人，中國國家主席習近平上台後讓昔日文革時的殭屍病毒復發。記者潘俊宏／攝影
聯電創辦人曹興誠（圖）昨天參加信民兩岸研究協會大會時表示，大陸文革時期宛如殭屍病毒，多少人六親不認，鬥爭撲殺黨所不喜歡的人，中國國家主席習近平上台後讓昔日文革時的殭屍病毒復發。記者潘俊宏／攝影

聯電前董事長曹興誠今天指出，台灣一直是獨立的，沒有台灣問題、只有中國問題；中共中華民國在1949年已經滅亡，「說我們滅亡了、又不准脫壽衣」，那就是宣布台灣已死亡，並騙進「一國兩制」的棺材、活埋。

台灣人公共事務會（FAPA）今天晚上在台北舉辦40週年慶祝晚會，台總統蔡英文、副總統賴清德、前白宮國安顧問波頓（John Bolton）、曹興誠等人與會。

曹興誠在專題演講時針對兩岸問題數此強調，「台灣一直是獨立的，因此沒有台灣問題，只有中國問題、共獨問題」，現在只是要如何讓國家正常化而已。

曹興誠指出，共產黨說中華民國在1949年就已滅亡，如果還繼續使用，那豈不是穿著死人壽衣，但共產黨又不准脫掉壽衣，「奇怪了，說我們滅亡了、又不准脫壽衣」；那就是宣布台灣已經死亡，並騙進一國兩制的棺材、活埋。

曹興誠提到，過去他曾說兩岸問題要和平解決只有一個辦法，就是由中國提出統一的條件並交由台灣公投，如果過了可談、沒過下次再來，中國無法跳過台灣民意及民主程序達成任何和平統一。

曹興誠指出，他因為提出「統一公投」論點，他過去被誤認為是統派，「我要跟各位說，我從來不是統派，我是獨派」；他認為獨立是世界的潮流，例如1945年全世界獨立的國家只有60個，現在到了195個，而且一定會破200個，這200個一定有「台灣共和國」。

曹興誠也向國際喊話，「沒有台灣問題，只有中國問題」，台灣沒有需要跟中國統一的理由，他並駁斥中國提及民族復興的騙語，希望明年的總統大選大家一起努力，政權不能被國民黨拿去，因此要加強論述。

曹興誠最後指出，美中關係現在惡化，而美國、日本、韓國甚至澳洲有超過8成民眾對中共感到反感，這也是台灣的機會，讓中國不敢打台灣；但如果打過來、也要謝謝中國，因為台灣正好宣布獨立，所以不要怕打，打過來就完成國家正常化。

中華民國 公投 中共

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