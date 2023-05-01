蔡英文在寓所接見波頓 談維護台海和平穩定

蔡英文（右）1日在寓所接見前白宮國安顧問波頓（John Bolton）。（總統府提供）中央社

台灣總統蔡英文 今天在寓所接見美國前白宮 國安顧問波頓 （John Bolton），蔡英文說，台灣不僅有決心、有能力保衛家園，更願意和美國及所有理念相近的夥伴深化合作，一起維護台海的和平穩定，以及民主自由的價值。

台總統府發布新聞稿指出，蔡英文上午在寓所接見前白宮國安顧問波頓，外交部長吳釗燮、國家安全會議秘書長顧立雄也與會。

總統致詞時首先歡迎波頓到台灣，她表示，多年來，波頓始終堅定地支持台灣，也致力於深化台美關係。這次，在全球疫情趨緩之際，波頓特別來訪，以實際行動展現對台灣的重視。

蔡英文提到，近年國際情勢出現許多變化，台灣也面臨威權主義擴張的威脅。台灣位處在民主防線的最前緣，不僅有決心、有能力保衛家園，更願意和美國及所有理念相近的夥伴深化合作，一起維護台海的和平穩定，以及民主自由的價值。

蔡英文期盼，台美在未來除了持續加強軍事及安全方面的交流，也能在經貿合作上有更多的斬獲。她強調，台灣是維護區域和平穩定、堅守民主價值的良善力量，一定會善盡責任，也會和國際民主盟友，一起為印太地區的繁榮發展，貢獻更多心力。