美國特種作戰司令部軍演 首次模擬中國入侵台灣

北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的軍火演練。（美聯社）

美國特種作戰司令部上週舉行年度軍演，首度模擬中國入侵台灣，為因應潛在衝突作重大變革。美軍將領表示，美方終極目的是防止第三次世界大戰。

軍事媒體Military.com報導，特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）戰士4月27日發射卡爾古斯塔夫無後座力砲（Carl Gustaf recoilless rifle）、破壞隧道並操作彈簧刀（Switchblade）無人機在一處訓練區上空呼嘯而過。

這次演習綜合了全球反恐戰爭（Global War on Terror）中使用的一些標誌性戰術、武器及其他工具，反映出特種作戰司令部有重大變革，準備因應與主要軍事對手的潛在衝突。

上述訓練是特種作戰司令部年度能力演習（capabilities exercise, CAPEX）的一部分，模擬的任務是進入台灣以抵禦中國入侵。

這是這項軍演首次以台灣作為模擬情境，以有形的實體模型代表台灣，因此期間陸軍第160特戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment）派出的契努克式直升機（Chinook），降落在北卡羅來納州 布拉格堡（Fort Bragg）68號射擊訓練場，而非在8000英里外的南海上空盤旋。

特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan P. Braga）中將在演習前發表談話指出：「根據我們的國防戰略，它（中華人民共和國）是真正對我們步步進逼的挑戰。」

布拉加表示：「最終，我們要設法防止第三次世界大戰。那是我們的職責。」

國防籌劃官員正將重心放在遏制中國於印太地區及全世界擴張影響力，近來中方部分升高敵意的行動登上媒體頭條，例如中國間諜氣球闖入美國領空，以及中國無人機出沒台灣領土周圍。

根據五角大廈 「國家防衛戰略」（National Defense Strategy），「終極後盾」仍是核武能力，但特種作戰司令部領導層認為自己的任務是要證明，如果出現傳統衝突，他們也已準備好因應。

不過，特種作戰司令部在演習期間，直言不諱地將中國及人民解放軍 稱為敵方，這是罕見的直接舉動，因為美軍一向不願公開表明將發生衝突。

據報導，一名陸軍綠扁帽部隊（Green Berets）軍官向100多名成員宣布：「我將收到來自上司的指示，交辦一項任務給我們，在台灣島上展開對抗解放軍的行動。」