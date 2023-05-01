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打招呼對女老師又摸又捏 台東1校長性騷擾被判刑6個月

記者卜敏正、古和純／台東即時報導
台東高商校長曹學仁三年前假日晚回校時，遇同校女老師，打招呼時以手摸、捏擠女師右腰際，被提告性騷擾。(記者卜敏正／攝影)
台東高商校長曹學仁三年前假日晚回校時，遇同校女老師，打招呼時以手摸、捏擠女師右腰際，被提告性騷擾。(記者卜敏正／攝影)

台東高商校長曹學仁三年前假日晚回校時，遇同校女老師，打招呼時以手摸、捏擠女師右腰際，被提告性騷擾，歷經法院一、二審判決定讞，處有期徒刑6月，可易科罰金。女老師日前投書本報系聯合報，質疑國教署未做行政處分，教育部表示，已提報不適任校長程序審議中。

曹學仁表示，尊重教育部處置，其他部分不回應。

教育部表示，本案法院判決期間，即依相關法規移送監察院審查在案，二審判決定讞後，日前已提報不適任校長程序進行審議，會採毋枉毋縱態度，嚴正處置校長違失行為，以維護校園友善職場推動。

女教師表示，本案二審判決後，即寫陳情信至國教署長信箱，「期待國教署能立即對曹停職處分，解除校長職務、調離現職」，但至本月27日國教署仍延宕未回覆，之後她去電詢問國教署人事室，承辦人僅表示仍在處理，不確定處置方案，行政程序時程也不確定。她認為國教署行政怠惰，才決定具名向媒體投訴。

她說，本案審理期間，身心受到很大壓力，二審出庭時，校方也不同意給公假，否決「因公涉訟補助」申請，她在沒有律師專業援助下，獨自承受出庭壓力，之後向「教育部中央教師申訴評議委員會」提申訴，日前確認校方「認事用法違誤」，不應拒絕她依法申請因公涉訟輔助。

台東高商表示，本案邀請校內外公正人士組成專案審查小組，對於當事人申請「因公涉訟補助」，審查小組審酌事件發生時間、地點，才共同決議不符「因公訴訟」資格，之後接到國教署來文，人事室已同意出庭請假改為公假，也同意提供6萬元台幣(約1935美元)律師費補助，但因當事人未請律師才無法核銷。

教育部 性騷擾

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