韓女魂斷台灣、韓男涉重嫌交保 首日現身派出所報到

韓籍女友魂斷異鄉，韓籍男友金姓男子涉有重嫌，被法官諭令10萬元交保候傳，金男(紅圈處)今天上午7時26分許，在律師和兄長陪同下，現身派出所報到。(記者石秀華／攝影)

南韓 金姓男子和李姓女友日前赴台四天三夜自由行，4月25日回國前夕，李女卻於飯店昏迷不治，法醫驗出她顱內出血疑鈍器造成，檢方認定金男涉重嫌聲押，但法院裁定10萬元台幣(約3225美元)交保，並命其每周一中午前，向案發地新興警分局前金分駐所報到，金於台灣時間5月1日上午7時26分在哥哥及律師陪同下現身，全程不發一語。

32歲金男和31歲李女，4月22日來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國。上月24日下午1時多，金男請飯店房務人員叫救護車，聲稱女友倒臥床上不起，救護人員到場，李已無生命跡象，有脫肛、脫糞現象，緊急送往對面醫院仍不治。

李女死亡隔日，金男卻將她的行李「遺物」寄回南韓，法醫27日複驗，發現她左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑遭鈍器或撞牆致死，有他殺之嫌。

南韓女子魂斷台灣，其南韓籍男友金姓男子涉有重嫌，被法官諭令10萬元台幣交保候傳，金男(右，短褲戴帽者)1日上午7時26分許，在律師和兄長陪同下，現身派出所報到。(記者石秀華／攝影)

檢方認為案發前，僅兩人在房內，金對女友如何受傷卻毫不知情，且在女友死後急著將她的行李寄回國，金稱因日後要帶女友骨灰回國，一人托帶過多行李無法負荷為由，才將女友行李先寄回國給哥哥與常情不符，認為他涉嫌重大聲請羈押。

但法官認為證據已保全，以10萬元台幣交保、限制出境八個月，每周一中午前，向案發地新興警分局前金分駐所報到。檢警要求金的哥哥上月28日來台時將行李帶回，初步檢視內只有死者衣物。

據了解，金男偵訊期間話不多，態度冷靜，檢警認為他供詞仍有疑點，除現場蒐證，屋內高粱酒瓶和多罐水果啤酒空罐全帶回跡證比對。

南韓女子魂斷台灣，其南韓籍男友金姓男子(中)涉有重嫌，1日上午7時26分許，在律師(左)和兄長(右)陪同下，現身派出所報到簽到。(記者石秀華／攝影)

今天周一，上午約7時25分許，金男在哥哥和律師陪同下，現身前金分駐所，身穿藍上衣、短褲及一雙球鞋的他，戴著口罩 ，全程不發一語，進入派出所後，簽名報到，30秒即步出派出所。

面對媒體追問「Did you kill your girlfriend？」金仍未說話，和律師走到巷口處等車，律師要求媒體勿再拍攝，隨後坐上接應的車子後，驅車離去。