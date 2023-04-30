波頓：只要台灣存在 中國每天都覺得被冒犯

前白宮國安顧問波頓以「台灣長治久安之計」為題發表專題演講。（中央社）

前白宮國安顧問波頓 29日表示，台灣和美國都有人主張，台灣別挑釁中國；每個政府決策當然都該謹慎，但其實只要台灣存在，「每天早上台灣照常醒來，中國就覺得被冒犯了」。

波頓（John Bolton）29日出席世界台灣人大會、台灣國家聯盟舉辦的「海內外台灣國是會議」，發表「台灣長治久安之計」專題演講，並與民進黨立委羅致政、台灣人公共事務會執行長昆布勞（Coen Blaauw）對談，主題為「極權與民主之決戰」。

波頓表示，他早上在電視看到中國增派軍機繞台的新聞報導，記者說中國加強威脅與他訪台有關，「如果是真的，我很榮幸」，這就是中國對台威脅的日常，不過中國愈威脅，只會讓台灣人更想捍衛民主自由價值。

波頓表示，中國國家主席習近平最近訪問俄羅斯 ，展示中俄正形成一個「新軸心」，應以全球政治角度來看中國對台海的威脅，中國透過一帶一路、科技滲透等作為威脅全球，台灣是對抗中國全球威脅的重心（center of gravity）。

波頓表示，烏克蘭對抗強鄰是最好的模範，當別人問台灣是否將為自己奮戰，台灣應該大聲肯定回答；他認為，台灣不只該加強軍事能力，更要加強戰鬥意志 ，「力量不是挑釁，軟弱才是挑釁」。

波頓說，美國國防支出應回到雷根總統時的水準，占GDP的5%到6% ，台灣目前國防預算 約占2.4% ，如果美國考慮提昇國防預算，台灣也該提升，他知道政治人物不愛談這點，但這就是現實。

波頓也打趣反駁疑美論，他強調，台灣應該持續信任美國，他並引用英國前首相邱吉爾的名言說，「你總是可以信賴美國做出正確的事情，當美國嘗試了各種其他方法之後」。

波頓並主張台美需大幅強化雙邊關係，他表示，自己早在2000年時就主張過，美國應給予台灣完全的外交承認，在達到此目標之前，雙方需要更深更廣的戰略對話，不只討論賣哪些武器系統，還需協調怎樣分工合作，「等中國真正發動攻擊時再討論就太遲了」。

波頓認為，要嚇阻中國，美國需派更多軍艦通過台海確保自由航行權，也該強化武器供應能量，盡快補足對台武器交運缺口，另須研究若中俄聯手攻擊台灣，除了應對立刻的軍事攻擊，怎樣因應中國封鎖台灣對全球造成的經濟衝擊。

波頓也強調擴大區域安全合作的重要性，他繼日前提出美國該在南韓重新部署戰術核武之後，再度表示，或許南韓也該加入美日印澳組成的四方對話（QUAD），鑑於國際情勢快速改變，目前看到如同冷戰程度的國際威脅，強化民主夥伴關係至關重要。

他表示，有些人主張用談判方式解決歧異，但中國、俄羅斯這些威權國家就是沒有辦法好好談判 ，「只要你把槍拿走，他們就會立刻撕毀承諾」。

本次大會主題為「強化民主韌性、捍衛本土政權」，台總統蔡英文、副總統賴清德都致書面賀詞。

台灣國家聯盟總召集人吳樹民主持開幕式時表示，台灣國際地位愈形重要，但國內認同分裂是最大問題，「像那位馬英九還跑去中國」，他認為，應問這些認同中國的人要不要回去，「我們可以派專機送他們回中國，不要讓他們繼續用奇怪言論擾亂台灣社會」。

波頓對中國持鷹派立場，他今年1月曾表態有意爭取共和黨提名參選總統。波頓在2018到2019年擔任前總統川普的國安顧問。