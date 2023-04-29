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富察赴中國被捕 衛報：台灣出版商挺身捍衛民主

中央社台北29日綜合外電報導
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕。（取材自富察臉書）
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕。（取材自富察臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）因涉嫌從事危害國家安全活動遭中國拘捕後，身為八旗文化重要投資者的書局老闆曾大福挺身而出。他表示，若他害怕中共，會活得像行屍走肉，因為他會失去生命中寶貴的事物。

英國「衛報」（The Guardian）報導，曾大福經營位於師大商圈的水準書局已經數十年，貼滿破舊海報的店鋪隱身在小巷裡，這裡販賣有關歷史、政治和外國書籍的中譯本。曾大福自豪地說，他的主要客戶是學生，但也曾賣書給總統蔡英文。

75歲的曾大福也是八旗文化的重要投資者。他說，他的工作對捍衛台灣的民主極為重要。本周，這場戰鬥近在眼前。

富察上個月返回上海探親後不久便失聯，直到上周，定居台灣的中國流亡詩人貝嶺才將這個消息發布在社群媒體上，震驚台灣社會。

陸委會數日來僅表示必須充分尊重家屬意見，不便對外說明。直到26日，北京當局證實，富察涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國家安全機關的調查。

富察在中國被捕讓台灣的出版界和作家圈不寒而慄。

貝嶺說：「台灣的國安局說，每個台灣公民都必須仔細瞭解這個情況。現在風險更大了，但他們沒有告訴人民：不要去中國。」

貝嶺是台灣永久居民，2000年他因印行「傾向」文學人文雜誌在北京入獄，之後以流亡獲釋，成為美國公民。

貝嶺說，他是透過在中國的聯絡人才得知富察被捕的消息，並把它發布在臉書（Facebook）。雖然富察的家人試圖保持低調，或許是希望有助於他被釋放，但貝嶺認為，有必要盡可能引起國際社會的關注。

在他位於台北郊外的家中，貝嶺想知道他能為富察做些什麼。他說，現在與他被捕的時代不同，尤其是美中關係已不如美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和前中國國家主席江澤民時期一般。現在，他覺得像他一樣獲釋的情況不可能發生。

曾大福夫婦與富察相識已久，曾大福表示：「富察是好人，想出版好書，但這在中國很難做到，因為有審查制度。」

曾大福說：「我們這一代人可以承擔風險，來確保下一代人的安全。」

「如果害怕中共，我會活得像行屍走肉，因為我將失去生命中珍貴的事，也就是真理、正義和愛。」

北京 投資 中共

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