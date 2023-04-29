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家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

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家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

記者江婉儀／新北即時報導
24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷來台灣交換，結果誤食老鼠藥命危。(取材自募款平台Gofundme)
24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷來台灣交換，結果誤食老鼠藥命危。(取材自募款平台Gofundme)

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）去年到台灣淡江大學交換，卻在4月初時不慎吃到老鼠藥，目前仍在醫院搶救中，而他的家屬質疑是誤食「台灣小吃」，此話引發台灣網友炸鍋，認為台灣小吃不該被汙名化。淡江大學表示，目前正在設法聯絡肖雷的家人。

澳洲媒體報導，肖雷在4月初不明原因，吃到老鼠藥「超級華法林」，導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。而肖雷的阿姨伊莉莎白（Elizabeth Shorey-Kitson）說，他們不清楚肖雷為何會吃到老鼠藥，可能是吃到台灣街頭小吃所誤食。

➤➤➤澳籍淡大交換生誤食老鼠藥命危 家屬怒：台灣小吃害的

此說法引發台灣網友質疑：「家屬說法根本前後矛盾」，肖雷的家屬不清楚肖雷為何會吃到老鼠藥，下一句卻說是台灣的小吃害的？也有人說：「會吃到老鼠藥只有以下兩種情況：自己活得不耐煩了或是喝茫了，不要牽拖給台灣小吃！」、「台灣小吃我們都吃一輩子了，把那間店找出來啊」。

另有人留言認真分析，肖雷應該是不想回去，想申請留在台灣吧？早期也有交換生吃藥自殺，得救後問清楚，他們哭著說想留在台灣。

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷的親屬質疑他中毒是因「台灣小吃」，造成網友憤怒。(記...
24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷的親屬質疑他中毒是因「台灣小吃」，造成網友憤怒。(記者江婉儀／翻攝)

有網友說，這件事有三個問題，包含食物安全問題、醫療人員英語能力問題、家屬現在需要金錢解燃眉之急問題。「希望大家大家將心比心，若是自己子女在外讀書有這種以上問題發生，你們又會怎樣呢？」

淡江大學表示，已聯絡北醫，由於保護病人個資，北醫不便透漏任何資料，故已留下聯絡方式，除表達學校的關心，並說明有需要時學校會盡力協助。

澳洲 併發症 個資

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