南韓31歲女赴台灣自由行陳屍旅館 同行男友涉嫌重大被捕

南韓籍情侶投宿台灣飯店，傳出女子遇害，由高雄市警方查辦，檢方發現他殺。(記者林保光／攝影)

一名南韓 籍李姓女子與金姓男友日前赴台灣觀光 ，投宿商旅飯店第三天，她卻在房內遇害。男友請飯店人員找救護車將她送醫，急救後仍告不治。台灣檢警相驗，發現女子頭部有明顯傷痕，逮捕她男友。

據了解，南韓籍李姓女子（31歲）與金姓男友（32歲），於4月22日一起到台灣自由行，投宿高雄市前金區中華三路與大同二路附近的商旅飯店，原訂4月25日回國。

4月24日下午1點30分，金姓男子發現同宿的女友沒氣息，急請房務人員，找救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

經檢察官 與法醫4月25日相驗，初步認死者有頭部及四肢瘀傷，4月27日複驗，發現死者頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定有他殺。

金姓男子透過通譯，否認行凶，稱李女是跌倒受傷。檢察官認為疑點多，立即指示警方，依殺人罪嫌逮捕金姓男子，並聲押金姓男子。因全案是涉外案件，南韓駐台北代表部領事人員也到場。

檢方認為金姓男子殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押，經法官裁定10萬元台幣(約3225美元)交保，並諭知限制出境出海及住居，並定期報到。