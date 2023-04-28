網紅遇台8歲女童英文、西班牙文對答如流 超強背景曝光

南韓知名實況主「企鵝妹」日前到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。（記者游明煌／攝影）

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，全程透過直播和粉絲互動成網紅，日前她到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食 ，遇到一名8歲小女童，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議，留言「是企鵝妹環島直播以來遇到英文最厲害的」。本報系聯合報找到小女童，她的英文真的流利，屢在全國比賽中得名，大有來頭。

企鵝妹徒步環台，連日來在東北角九份、猴硐等地，日前她走到美食聞名的基隆廟口夜市。一名媽媽帶著小女兒經過，母女上前和她合照，企鵝妹和小女童對答如流，讓一旁民眾都看得傻眼，直呼小女童英文好棒。

直播時網友看到也驚呆：「這小女生英文也太猛吧，跟企鵝妹對答如流」「我五歲大概連中文都學不好了，更何況是英文，國家未來的棟材啊」「還會西班牙文」、「妹妹超猛，直播到現在沒人比她強」。

本報找到這名小女童，原來她的媽媽就是台灣衛生福利 部基隆醫院牙醫師蔡宛儒，蔡宛儒說，基隆真的好小，正好在市區遇到企鵝妹，她本人很美很親民，企鵝妹還稱讚小女童：「晴晴英文比我好耶！竟然會西班牙文。」

女童晴晴小小年紀英文程度不俗，經常在全國英文、中文比賽得冠，還拿過爵士鼓冠軍。現在除了說著一口流利的英文，連西班牙文都已經是可以跟外國人聊天的程度了，之前在餐廳，還意外搭訕到一個在西班牙有200萬訂閱的網紅。她還是小小工程師，發表影片帶著大家一窺現在最夯的程式語言Python跟ChatGPT 如何結合在一起。