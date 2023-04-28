我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花季少女沒了 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

反制北韓 美空軍上將：美考慮讓轟炸機降落南韓

網紅遇台8歲女童英文、西班牙文對答如流 超強背景曝光

台灣新聞組／即時報導
南韓知名實況主「企鵝妹」日前到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。（記者游明煌／攝影）
南韓知名實況主「企鵝妹」日前到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。（記者游明煌／攝影）

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，全程透過直播和粉絲互動成網紅，日前她到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食，遇到一名8歲小女童，用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議，留言「是企鵝妹環島直播以來遇到英文最厲害的」。本報系聯合報找到小女童，她的英文真的流利，屢在全國比賽中得名，大有來頭。

企鵝妹徒步環台，連日來在東北角九份、猴硐等地，日前她走到美食聞名的基隆廟口夜市。一名媽媽帶著小女兒經過，母女上前和她合照，企鵝妹和小女童對答如流，讓一旁民眾都看得傻眼，直呼小女童英文好棒。

直播時網友看到也驚呆：「這小女生英文也太猛吧，跟企鵝妹對答如流」「我五歲大概連中文都學不好了，更何況是英文，國家未來的棟材啊」「還會西班牙文」、「妹妹超猛，直播到現在沒人比她強」。

本報找到這名小女童，原來她的媽媽就是台灣衛生福利部基隆醫院牙醫師蔡宛儒，蔡宛儒說，基隆真的好小，正好在市區遇到企鵝妹，她本人很美很親民，企鵝妹還稱讚小女童：「晴晴英文比我好耶！竟然會西班牙文。」

女童晴晴小小年紀英文程度不俗，經常在全國英文、中文比賽得冠，還拿過爵士鼓冠軍。現在除了說著一口流利的英文，連西班牙文都已經是可以跟外國人聊天的程度了，之前在餐廳，還意外搭訕到一個在西班牙有200萬訂閱的網紅。她還是小小工程師，發表影片帶著大家一窺現在最夯的程式語言Python跟ChatGPT 如何結合在一起。

不只英文超強，晴晴體力也很驚人，去年7歲時登上嘉明湖，引發熱議。蔡宛儒說，晴晴7歲完成人生第七、第八座百岳向陽山（3603m）和三叉山（3496m）。因她以前爬過，16年後帶著女兒再訪「天使的眼淚」嘉明湖，當時到這全台第二高高山湖泊，海拔3310m的地方，和女兒一起合照，真的是感動莫名，讓很多山友都佩服晴晴的體力。

晴晴7歲完成人生第七、第八座百岳向陽山（3603m）和三叉山（3496m）。（圖...
晴晴7歲完成人生第七、第八座百岳向陽山（3603m）和三叉山（3496m）。（圖：牙醫師蔡宛儒提供）

美食 天使 福利

上一則

藍白合破局？柯文哲宣布參選 朱立倫：合作決心堅定

下一則

澳籍淡大交換生誤食老鼠藥命危 家屬怒：台灣小吃害的

延伸閱讀

盧沙野屢發戰狼言論 學者：中國網紅式外交

盧沙野屢發戰狼言論 學者：中國網紅式外交
高端疫苗EUA外洩案 甩鍋網紅 衛福部全無責

高端疫苗EUA外洩案 甩鍋網紅 衛福部全無責
化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快
成人網紅不交實體男友 宣稱擁7000「網公」每天放福利

成人網紅不交實體男友 宣稱擁7000「網公」每天放福利

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破