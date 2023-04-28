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馬英九：大陸此刻沒有準備軍事干預2024台灣大選

中央社／記者劉冠廷台北28日電
馬英九歡迎大家關心台灣，但不要過度擔心。（中央社）
馬英九歡迎大家關心台灣，但不要過度擔心。（中央社）

台灣前總統馬英九今天談到是否應該擔心中國透過軍事手段、直接或間接干預2024年選舉時表示，當然，中國大陸一直認為可以使用軍事手段，但他認為此刻大陸並沒有準備這樣做，且他不相信現在是中國大陸占領台灣的時機。

馬英九受邀赴希臘出席第8屆德爾菲經濟論壇，他今天在德爾菲經濟論壇爐邊對談上說，九二共識是以1991年修訂的「中華民國憲法」為基礎，將國家領土劃分為兩個區域，分別為台灣地區和大陸地區，並規定「台灣地區和大陸地區人民的權利與義務，可由特別法規定」。管理台灣地區人民和大陸地區人民的關係。因此，中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區」憲法， 九二共識與中華民國的憲法密切相關。

馬英九說，總統蔡英文在過去3年中，兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了1991年修訂的憲法第11條。違背了在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法的承諾，至今沒有對違反憲法的作為作出糾正和道歉。

馬英九認為，九二共識的存在，是兩岸和平的護欄，然而，目前民進黨至今拒絕接受九二共識，這使得兩岸和平的局面變得複雜。民進黨未來是否會改變其不接受九二共識的政策還有待觀察，如果不改變，兩岸和平很難實現。因為民進黨的政策很可能挑起兩岸間的衝突，甚至是戰爭，這是兩岸關係中最值得關注的因素。

馬英九也說到，台灣應該主動與北京就共同關心的問題對話，特別是就避免台海戰爭的方法與途徑進行對話。當他在2008年至2016年擔任總統期間，任內的所有部長都與中國大陸有對應、直接的溝通管道，以處理共同關心的問題。通過這種方式，能夠解決面臨的許多問題。

與會的美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成詢問，中國大陸的迅速崛起與美國的日益恐懼，這類國際環境變化可能也是一個關鍵因素，華盛頓方面明智的做法應該是什麼。馬英九回應，對華盛頓方面最好的方式，是鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免台海發生戰爭。

現場觀眾則詢問，是否應該擔心中國大陸通過軍事手段、直接或間接地干預台灣2024年的選舉，是否該擔心中國大陸干預的可能性。馬英九說，當然，中國大陸一直認為可以使用軍事手段。但他認為此刻大陸並沒有準備這樣做，不僅是人道考量，更是因為任何軍事干預手段，會極大程度地傷害兩岸間的關係。

馬英九也說，目前兩岸的關係是花了30年才建立起來的，這樣的決定將會帶給雙方極大的代價，所以他不相信現在是中國大陸占領台灣的時機，歡迎大家關心台灣，但不要過度擔心。

馬英九 中華民國 民進黨

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