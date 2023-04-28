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馬英九在希臘批蔡英文「違憲」 陸委會：順應中共說詞

記者廖士鋒／即時報導
台灣陸委會28日晚間批評前總統馬英九在希臘的兩岸論述是利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞。（圖／聯合報系資料照片）
台灣陸委會28日晚間批評前總統馬英九在希臘的兩岸論述是利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞。（圖／聯合報系資料照片）

台灣前總統馬英九到希臘參與德爾菲經濟論壇時，對兩岸關係表示，這不像俄烏關係，並援引《中華民國憲法》，指「九二共識」與《憲法》密切相關，且批評蔡英文總統違背《憲法》、至今沒有道歉。對此陸委會晚間回應深表遺憾，且強調馬英九「順應中共的說詞」，是國人無法接受的事。

台灣陸委會28日晚間發布新聞稿回應馬英九在德爾菲經濟論壇兩岸論述。陸委會指出，馬英九「對我國憲法提出作了他個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾」。

陸委會表示，政府為了捍衛國家主權與民主自由體制，悍然拒絕中共的政治勒索，這是導致兩岸官方互動停止的基本原因。「馬前總統不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，並藉機批評我國總統，這是國人所無法接受的事」。

同時，陸委會還特別強調馬英九不應刻意忘記，2015年11月新加坡馬習會時，「他是接受中共的施壓，同意在公開場合，不能向習近平提出他所宣稱的『一個中國，各自表述』的說法。如今又有何立場重提馬習會對兩岸關係有任何的貢獻與價值？」

馬英九 中共 中華民國

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