柯文哲主張聯合政府 郭台銘要他「睡飽了再來說」

鴻海創辦人郭台銘前進彰化縣議會，與10多名議員座談。(記者劉明岩／攝影)

民眾黨主席柯文哲 台北時間28日清晨自美國返台時，表示明天(29日)就會去處理黨內登記參選總統手續，並強調台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，所以還是主張用聯合政府團結台灣。鴻海集團創辦人郭台銘 28日到彰化縣議會訪問，被媒體問到柯文哲這話被解讀是藍白合存在著可能，回應說，「柯文哲清晨一定剛下飛機，還沒有睡飽就接受採訪，等他多睡天，睡飽了，再來說，會比較準。」

郭台銘28日中午應彰化縣議長謝典林邀請，到彰化縣議會與10多位議員吃小吃、座談，謝典林也正式表態支持郭台銘選總統。郭台銘表示，他推動中小企業及風電產業發展，一定會以彰化為第一優先。

藍白合一直是總統選舉的話題，柯文哲28日清晨自美返國受訪時說，看得出目前還是兩極對抗的感覺，要把對方消滅，但台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，剩下一半可以成為一個完整的國家，所以還是主張用聯合政府團結台灣。

郭台銘28日與彰化縣議員座談結束後受訪，針對柯文哲的這番話被解讀是期待藍白合，是否存在郭柯配或柯郭配可能性 ？郭台銘說，他與柯文哲是好朋友，柯文哲清晨一定剛下飛機，還沒有睡飽就接受採訪，等他多睡天，睡飽了，再來說，會比較準。

另，針對新北市長侯友宜提出的「中華民國 是杯子，台灣是水」的兩岸論述，郭台銘說，與侯市長各自登山，還剩不到一個月時間，關於兩岸論述是很複雜的，不是三言兩句可以說得清楚，只要兩岸和平，有利於人民，持續開放，不要兵戎相見，是我們追求的目的，至於什麼理論其實都不是最重要的。