我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

柯文哲主張聯合政府 郭台銘要他「睡飽了再來說」

記者劉明岩／彰化28日電
鴻海創辦人郭台銘前進彰化縣議會，與10多名議員座談。(記者劉明岩／攝影)
鴻海創辦人郭台銘前進彰化縣議會，與10多名議員座談。(記者劉明岩／攝影)

民眾黨主席柯文哲台北時間28日清晨自美國返台時，表示明天(29日)就會去處理黨內登記參選總統手續，並強調台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，所以還是主張用聯合政府團結台灣。鴻海集團創辦人郭台銘28日到彰化縣議會訪問，被媒體問到柯文哲這話被解讀是藍白合存在著可能，回應說，「柯文哲清晨一定剛下飛機，還沒有睡飽就接受採訪，等他多睡天，睡飽了，再來說，會比較準。」

郭台銘28日中午應彰化縣議長謝典林邀請，到彰化縣議會與10多位議員吃小吃、座談，謝典林也正式表態支持郭台銘選總統。郭台銘表示，他推動中小企業及風電產業發展，一定會以彰化為第一優先。

藍白合一直是總統選舉的話題，柯文哲28日清晨自美返國受訪時說，看得出目前還是兩極對抗的感覺，要把對方消滅，但台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，剩下一半可以成為一個完整的國家，所以還是主張用聯合政府團結台灣。

郭台銘28日與彰化縣議員座談結束後受訪，針對柯文哲的這番話被解讀是期待藍白合，是否存在郭柯配或柯郭配可能性 ？郭台銘說，他與柯文哲是好朋友，柯文哲清晨一定剛下飛機，還沒有睡飽就接受採訪，等他多睡天，睡飽了，再來說，會比較準。

另，針對新北市長侯友宜提出的「中華民國是杯子，台灣是水」的兩岸論述，郭台銘說，與侯市長各自登山，還剩不到一個月時間，關於兩岸論述是很複雜的，不是三言兩句可以說得清楚，只要兩岸和平，有利於人民，持續開放，不要兵戎相見，是我們追求的目的，至於什麼理論其實都不是最重要的。

郭台銘說，唯有大家敞開心胸，能夠互信、了解，持續經濟交流，兩岸維持和平，才是台灣最好的保障。

鴻海創辦人郭台銘與彰化縣議會10多名議員座談後，接受媒體採訪，針對民眾黨主席柯文...
鴻海創辦人郭台銘與彰化縣議會10多名議員座談後，接受媒體採訪，針對民眾黨主席柯文哲主張用聯合政府團結台灣，郭台銘要柯睡飽一點再來說，會比較準。(記者劉明岩／攝影)

郭台銘 柯文哲 中華民國

上一則

強調兩岸一定要穩定 侯友宜：中華民國是杯 台灣是水

延伸閱讀

郭台銘說跟侯友宜兄弟登山 籲選民挺勝出者

郭台銘說跟侯友宜兄弟登山 籲選民挺勝出者
柯文哲訪美 休士頓畫完美句點

柯文哲訪美 休士頓畫完美句點
柯文哲結束21天訪美行 宣布29日領表登記總統初選

柯文哲結束21天訪美行 宣布29日領表登記總統初選
揚言當選共機就不會繞台 郭台銘：打台灣不是中國首要之務

揚言當選共機就不會繞台 郭台銘：打台灣不是中國首要之務

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬