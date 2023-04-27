柯文哲結束21天訪美行 宣布29日領表登記總統初選

民眾黨主席柯文哲（左二）返台，夫人陳佩琪（右一）前來機場接機，她表示這次是柯文哲出門最久的一次，剛開始第一個禮拜還好，之後開始想念柯文哲，覺得一個人怪怪的。(記者季相儒／攝影)

民眾黨主席柯文哲 4月8日至28日率團訪問美國，期間造訪紐約、波士頓、華府與休士頓等地，一行人在27日凌晨從休士頓搭乘長榮航空BR51航班，並於台北時間清晨6點30分降落在桃園機場。柯文哲表示這次訪美三個目的，第一點了解美國，第二點是從美國回看台灣，第三點是把台灣的第三勢力介紹給美國社會。

對於何時登記參選2024及開記者會，柯文哲表示明天就會去處理登記手續，等黨內通過後，預計5月20日之前會有正式記者會。

民眾黨主席柯文哲訪美行程結束，從休士頓搭乘長榮航空BR51航班，並於今天清晨返抵國門，民眾黨立委們也在登機門前迎接柯文哲返台，而在入境大廳也有許多支持者前來接機，柯文哲的夫人陳佩琪也前來機場接機，她表示這次是柯文哲出門最久的一次，剛開始第一個禮拜還好，之後開始想念柯文哲，覺得一個人怪怪的，於是今天幕僚約一同接機，就一起來接機。

柯文哲在受訪時表示這次去美國訪問有三個目的，第一點是了解美國，因為美國對台灣的國家安全很重要，美國也是當前世界上唯一敢賣武器給台灣的國家；第二點是從美國回看台灣，過去在台灣看常常會坐井觀天，跟美國的行政部門談過後，會比較清楚美國是怎麼期待台灣，台灣對未來的世界準備會比較準確；第三點是把台灣的第三勢力介紹給美國社會。

對於國民黨主席朱立倫說鴻海創辦人郭台銘 、新北市長侯友宜和柯文哲都是最強戰隊，柯文哲強調不要讓台灣陷入藍綠兩極對抗的泥淖，所以一開始就不贊成下架民進黨及非綠聯盟，台灣應該團結不再分裂，但按照目前的講法，看得出還是兩極對抗的感覺要把對方消滅，但台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，剩下一半可以成為一個完整的國家，所以還是主張用聯合政府團結台灣。

被問到郭台銘昨天演講時表示現在台灣任何的政府人物，沒有辦法進到白宮，沒有辦法跟中南海有辦法直接去溝通，他可以溝通。對此柯文哲指出可以進到白宮見到那些人，也不一定可以解決目前中美對抗的局勢，可以見到沒問題，但不構成必然可以解決問題的條件。

有媒體提問郭台銘表示他如果參選，柯文哲的民調 會掉到10％。對此柯文哲表示目前幾次民調看起來，他的民調還是有20％以上，郭台銘說的是不對的。