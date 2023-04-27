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無國界記者組織：要求中國立即釋放八旗總編富察

中央社台北27日電
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕。（取材自富察臉書）
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕。（取材自富察臉書）

無國界記者組織（RSF）今天發出新聞稿，要求中國立即釋放讀書共和國出版集團八旗文化總編輯富察（李延賀）。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）27日透過新聞稿表示，無國界記者對於李延賀遭拘禁一事深感震驚，他是最後一批仍敢發行批評中國政府調查性書籍的中國籍出版商之一。

艾瑋昂強調，「我們要求北京提供其下落的詳細資訊，並確保他能立即返回台灣家人身邊」。

新聞稿指出，富察非近年來唯一遭中國拘禁的出版商，5名香港出版商於2015年突然失蹤，幾個月後成為階下囚；中國出生的瑞典籍圖書出版商桂民海被控「為境外非法提供國家秘密情報」，被判處10年徒刑。

新聞稿提到，中國領導人習近平從2012年掌權以來，對於新聞界進行打壓，無國界記者在「中國新聞業大躍退」報告中揭露此狀況；2022年無國界記者世界新聞自由指數衡量180國，中國排名第175名，「這座全球最大的記者與新聞自由捍衛人士監獄至少已關押114人」。

富察3月赴中後失聯，中國國台辦26日證實，李延賀因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國家安全機關調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。

北京 瑞典 監獄

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