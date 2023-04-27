台指揮中心功成身退 陳時中：疫情間不免很多遺憾
隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病改類，台疫情指揮中心將於5月1日功成身退，今天歷任指揮官與「防疫五月天」合體，前指揮官陳時中感嘆，疫情期間不免很多遺憾。
中央流行疫情指揮中心今天舉辦最終場記者會，前指揮官陳時中與現任指揮官王必勝再度合體，「防疫五月天」除了前副指揮官陳宗彥缺席，其他成員齊聚一堂，包含衛福部次長周志浩、疾管署長莊人祥、行政院防疫首席顧問張上淳，還有疾管署副署長羅一鈞。
陳時中致詞時表示，今天回到指揮中心記者會現場感觸很深，百感交集，打了很久的一場防疫戰，跟大家站在一起，度過很多艱辛時候，防疫看起來好像很輕鬆，但其實每一個決策背後都有很多痛苦與辛酸，必須對人民負責。
指揮中心自成立至今，歷經3波本土疫情，全台累計逾1023萬人染疫、1萬9000多人死亡。陳時中說，疫情期間不免很多遺憾，雖然想要避免傷亡，但仍有一些無法避免；現在正要迎來疫後新生活，未來疫情只會多、不會少，要有心理準備，如何在行政上更完整，減少病毒對人類危害。
王必勝說，3年很長，事情很多、責任很重，但很光榮在百年大疫時為民服務，陳時中帶領全民走過非常多危機；他也特別提到感謝前後任發言人「莊大哥、羅小弟」的莊人祥和羅一鈞，這3年不分晝夜回覆媒體提問，是最辛苦的。據民調顯示，民眾對防疫團隊還是相當支持，與資訊透明公開有關。
羅一鈞則提到，雖然生活、工作、求學和旅遊受到疫情影響，但全民在3年間為防疫的付出，不管何時都盡力配合政府防疫措施，一起守住家園。特別感謝中央、地方防疫人員、防疫夥伴，是最堅實的依靠，沒日沒夜的挑燈夜戰工作，不會在螢光幕前被捕捉到，特別感謝他們。
莊人祥說，感謝民眾充分配合，從一開始登機檢疫，到後續所有入境旅客皆須居家檢疫，都是大家一起配合，盡可能將病毒擋在邊境，才有如此成果，這次疫情讓各級政府單位都動起來，全力動員，如警察、里長、里幹事等，對防疫都有很大幫助，非常謝謝。
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