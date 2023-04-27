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陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

記者林孟潔／台北即時報導
延宕多年的國務機要費案今天在台灣高等法院刑事庭開庭，當年此案的相關人等前總統陳水扁之子陳致中、黃睿靚（圖）夫婦出庭應訊。記者許正宏／攝影
延宕多年的國務機要費案今天在台灣高等法院刑事庭開庭，當年此案的相關人等前總統陳水扁之子陳致中、黃睿靚（圖）夫婦出庭應訊。記者許正宏／攝影

前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中和妻子黃睿靚協助掩飾龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，開海外帳戶洗錢，陳致中判刑1年定讞將入獄，但黃睿靚卻獲緩刑，原因是法院認為她礙於媳婦身分，難以推拒婆婆吳淑珍的要求才犯案，相信她未來不會再犯，因此宣告緩刑4年，得向國庫支付100萬元。

吳淑珍擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，將兩案不法所得匯入再轉出，3人共洗錢1116萬7000餘美元；最高法院昨判陳致中1年徒刑，併科150萬元定讞，確定要入監服刑，議員職務也得被解除。

黃睿靚在檢察官調查時指出，印象中她生完小孩後，有一外國理財專員來台辦理開戶手續，陳致中也在場，婆婆吳淑珍叫她簽名，她就簽名，之前吳淑珍也有好幾次叫她簽開戶資料，她不記得所簽文件的內容。

黃睿靚偵查表示，她記得在家裡簽開戶文件時，吳淑珍說「你不要擔心、不要怕，這是家裡的錢，這不是Dirty Money，你就跟銀行講這是父親給你的錢」；她心裡想這不是父親的錢，為何要這樣跟銀行講？不過簽文件時，吳淑珍有在場，她就跟銀行的人說這是父親給的錢。

黃睿靚指出，當時是銀行的人跟她聊天，她就說這是父親給自己的Gift，吳淑珍當時自我介紹說「她是我媽媽，是母女關係，不是婆媳關係」；開戶後她有依吳淑珍指示跟銀行確認要匯款，因她是帳戶所有人，吳淑珍說銀行打電話來跟她確認是否要匯款時，只要跟銀行人員確認有要匯款就可以了，叫她要注意電話，隔了幾天銀行也有打電話來。

陳致中、黃睿靚一審審理期間曾坦承並自白犯行，但兩人在更二審否認犯行；黃睿靚在法院審理時說，她做為人妻，若說沒有無奈的地方，可能不是事實，她開戶後真的不知道帳戶使用情形。

高院更二審認為黃睿靚身為吳淑珍的媳婦，礙於身分難以推拒婆婆的要求才犯案，經過本案偵審、科刑教訓後，應當知所警惕，相信沒有再犯之虞，且黃睿靚沒有前科紀錄，故給予緩刑機會自新。

陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

高院 陳水扁 檢察官

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