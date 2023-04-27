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陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

記者蔡容喬／高雄即時報導
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中沉寂一天，今天下午突發出聲明，表示「昨夜是致中出生44年來最漫長的一夜」，陳致中說，收到許多長輩夥伴朋友選民鄉親關心，無法一一回覆，他提到母親吳淑珍對官司無辜牽連下一代感到非常自責，「為人子者為母受罪責，致中心甘情願，沒有怨悔」。

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陳致中發表聲明不久，陳水扁也在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」貼出一張「哀莫大於心死」哏圖。

陳致中在聲明中表示，如果說昨天是最長的一日，昨夜毫無疑問也是致中出生44年來最漫長的一夜，本來認為面對晴天霹靂的打擊，應會輾轉難眠，但他仍然蠻快地入睡，醒來已是天色微亮，「無語問蒼天」之後，反而回到心如止水的平靜。

陳致中說，昨日收到消息大約是下午3點55分，當時正在跟助理討論明天部門質詢，一邊忙著打電話處理選服，很難相信整個服務團隊一切的工作與努力，必須被迫在那一秒鐘戛然而止，就像鐵達尼號撞上冰山沉船而停止轉動的那一座鐘。

陳致中引用尼采「受苦的人沒有悲觀的權利」，表示是從小到大很喜歡的一句話，每當大大小小的挫折、橫逆出現，這句話好似荒漠甘泉，可賜他勇氣與智慧，雖不知道這一次的磨難能否再次適用，「但我已身在懸崖一線，找不到悲觀流淚的選擇」。

陳致中說，從政的人都有心理準備，選戰有勝有敗、有落有起，他有幸受選民託付，當選三屆高雄市議員，卻未能克盡全功，12年前中斷一次，12年後劇本重演，付出的代價比他想像的總和更加嚴峻，若說內心深處沒有萬千無奈，恐是口是心非。

陳致中說，他自忖未愧對前鎮小港的鄉親父老兄弟姐妹，從2010年到今天，無論是否居於公職，服務處從未打烊，無論多早多晚多緊湊，每一場行程努力參與，在議會也交出連續六個會期評鑑問政優質的成績單，這是服務團隊每位成員一起打拚的成果。

陳致中表示，即使他離開位置，服務處不會熄燈，「致中仍堅信，努力不會被抹煞，致中的心永遠與大家緊緊相繫」，能夠擔任民意代表，為廣大人民效勞服務，是他生命當中最重要、最珍惜的使命、榮耀、驕傲。

陳致中說，從昨天到現在，許多長輩夥伴朋友選民鄉親來電、留言、傳LINE為致中加油打氣，很抱歉無法一一親自感謝，「大家的溫暖，我都收到了」，非常對不起，讓大家為他操心，支持者感到傷心難過、無法接受，但他要告訴大家，也盼一起共勉，將殘的燈火永不熄滅、壓傷的蘆葦永不折斷，即使傷痕累累，致中永不會被擊倒。

陳致中表示，他的床頭桌放著與媽媽合照，政治車禍導致她半身不遂，坐在輪椅上將近40年。劇變發生那一年，他剛進小學讀一年級，媽媽拚了老命從鬼門關前回來，是放不下稚嫩的孩子，樂觀堅強的她總是自嘲，這是被判無期徒刑而且不得假釋，每當他聽到這句話心如刀割。

陳致中說，他深知這麼漫長的歲月裡，母親必須忍受多少肉體、心靈與精神上的折磨與痛苦，更對官司無辜牽連下一代感到非常自責，「如果是老天的旨意，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責。致中心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式」。

陳致中表示，致中感謝大家的關心鼓勵，雪中送炭，恩情永銘，「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無情」。

陳致中發出聲明不久，前總統陳水扁也在臉書貼出「哀莫大於心死」圖。圖／取自陳水扁新...
陳致中發出聲明不久，前總統陳水扁也在臉書貼出「哀莫大於心死」圖。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書

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