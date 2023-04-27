揚言當選共機就不會繞台 郭台銘：打台灣不是中國首要之務

鴻海集團創辦人郭台銘(前排中)到東海大學演講，與在場者拍照時笑容滿面，並一起比讚。(記者余采瀅／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘 在台北時間27日到東海大學演講，聽眾提問如何看待兩岸危機，他說，中國大陸內部面臨的問題很多，也要發展經濟，攻打台灣不是首要之務，「如果我當選，共機就不會來了」，他是以和平提出訴求，但是有尊嚴的和平、對等、談判。

在場學生問郭台銘曾經面臨過最大的困難與挑戰是什麼？如何克服？郭台銘首先回應，這問題不好回答，因為每天都碰到困難，困難就是養分，一定要面對困難，不要躲避。

郭台銘表示，「我永遠面對困難，最近跳下來選舉，就遭受到很多困難，我正在迎戰這個困難」，很多人說他不是政治人物，不會選舉，台灣人要不要改變？「我是可以改變台灣的人，告訴大家台灣應該往哪邊走，應該對年輕人投資」。

東海大學公共事務暨校友服務處長黃兆璽也提問郭台銘，「如果有一天郭董成為台灣CEO ，會如何幫忙高等教育？」郭台銘說，高等教育一定要開放，大學人才應該跟產業結合，台中有很多精密機械產業，東海大學應該跟當地產業結合，讓校園可以開放。

郭台銘進一步說，很多美國教授都在外面開公司，為什麼不能讓教授發財？學校也能多點經費，但台灣教育部 有很多規定，開放程度不夠，他一定會開放，把所有束縛拿掉，沒有人才哪裡來產業，「我會做一個不一樣的CEO，台灣交給我經營，一定會做很多的改變，台灣會走上不一樣的未來」。

現場有民眾提問如何看兩岸危機？郭台銘說，中國大陸也要發展經濟，14億人口要吃飽穿暖、有工作不容易，他們也不喜歡打仗，但是台灣不要搞獨立，中國就不會來攻打，我們維持現狀，兩岸是在模糊的地帶；「如果我當選，共機就不會來了」，因為他是誠心誠意發展經濟，提供大陸許多工作機會。

郭台銘表示，台灣很多政客就是希望讓老百姓仇中恨中，最後才可以當選；但他有不同的思維經營台灣，台灣不要變成彈藥庫，要變成科技島，只要我們堅持不獨立，堅持走科技、人文導向，大家都能賺錢，相信中國大陸攻打台灣不是首要之務，因為中國大陸內部面臨的問題更多。