前白宮國安顧問波頓抵台 未在桃機發表談話
前白宮國安顧問波頓今天抵台訪問，但他在桃園國際機場並未發表談話，在維安人員的引領下快步通關離去，波頓5月1日將出席「台灣人公共事務協會」40週年慶祝晚會。
波頓（John Bolton）搭乘的大韓航空KE185班機，在中午12時14分抵達桃園國際機場，右手戴著手肘關節固定護具的波頓，親切的舉起左手向在場守候記者揮手致意並和大家說：「Hello」，但未停留發表談話。
對於記者詢問，此行是否表示對台灣的支持，波頓僅以微笑回應，隨後在美國在台協會（AIT）人員及維安人員的引領下快步通關搭車離去。
台外交部昨天表示，波頓接受「世界台灣人大會」及「台灣人公共事務協會」邀請，定於4月26日至5月2日訪台。波頓將出席29日「世界台灣人大會」（WTC）年度大會，以及5月1日「台灣人公共事務協會」（FAPA）40週年慶祝晚會。
台外交部指出，歡迎國際好友來訪，波頓是長期堅定支持台灣的友人，外交部表達最誠摯歡迎，並提供必要行政協助。
根據FAPA網站顯示，40週年慶祝晚會主題為「台美民主同盟深化與鞏固」，總統蔡英文、副總統賴清德、聯電前董事長曹興誠等都將出席見證FAPA倡議40年來的成果。
根據自由亞洲電台（Radio Free Asia）21日報導，波頓1月已宣布將角逐共和黨提名競選總統，其辦公室表示，他將在台北2場支持台灣獨立團體的活動上發表演講。
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