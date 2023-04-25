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台法大廠簽約攜手研製 開創無人機國際聯軍新頁

中央社╱巴黎25日專電
台灣經緯航太科技與法國Cavok-UAS簽約 台灣經緯航太科技24日與法國Cavok-UAS公司於台灣駐法代表處正式簽署合約，共同合作發展具備垂直起降能力的長滯空無人機。在駐法代表吳志中（中）的見證下，經緯航太董事長羅正方（左）與Cavok-UAS執行長巴洛狄（右）啟動深度合作第一步，開啟台法無人機產業合作的歷史新頁。中央社記者曾婷瑄巴黎攝112年4月26日
台灣經緯航太科技與法國Cavok-UAS簽約 台灣經緯航太科技24日與法國Cavok-UAS公司於台灣駐法代表處正式簽署合約，共同合作發展具備垂直起降能力的長滯空無人機。在駐法代表吳志中（中）的見證下，經緯航太董事長羅正方（左）與Cavok-UAS執行長巴洛狄（右）啟動深度合作第一步，開啟台法無人機產業合作的歷史新頁。中央社記者曾婷瑄巴黎攝112年4月26日

台灣經緯航太科技24日與法國無人機大廠Cavok-UAS簽約，為台法首次無人機攜手研製，開啟兩國無人機產業合作歷史新頁。雙方向中央社表示，將打造國際團隊，夥伴關係無時間上限。

台灣無人機廠商經緯航太科技（GEOSAT）與法國無人機Cavok-UAS公司24日於駐法代表處正式簽署合約，共同合作發展具備垂直起降能力的長滯空無人機，為台法無人機首次深度的工業結合，也讓台灣無人機供應鏈更快對接至國際市場。

見證簽約儀式的台灣駐法代表吳志中於致詞中表示，隨著台海局勢升溫、中共威脅漸增，台灣議題在法國延燒。法國政府支持台海穩定和平立場不變，各界一致聲援台灣的民主自由，台灣的主權現況應被尊重。

吳志中說，戰略科技與產業逐漸形成民主供應鏈，台灣經緯航太與法國Cavok-UAS簽署雙邊合作，展現台法無人機產業已跨出緊密合作的腳步。

本次由經緯航太與Cavok聯合發展的軍民兩用長滯空無人機代號為CK50-T，適用於強化陸上與海上情蒐、監視、偵察所需。

除具備長航時與自動垂直起降能力共通性載台的技術亮點外，CK50-T更將會百分之百去除紅色供應鏈，以符合當前全球自由民主國家在發展無人機戰略產業上的一致共識。

Cavok航太集團長期深耕無人機技術，既有產品已獲得嚴格的歐盟飛安委員會（EASA）認證。Cavok旗下有4家公司，其中Cavok-UAS負責Cavok各類無人機產品的系統整合、製造組裝與國內外商務市場推動。

Cavok-UAS執行長巴洛狄（Fabrice Parodi）告訴中央社，簽約是深度合作的第一步，希望很快能在台灣推展生產線、研製無人機。「經緯有多年數據分析與處理的專業技術，有助於拓展市場。因此雙方的合作不僅限於機器製造，也聚焦應用發展」。

巴洛狄看見亞洲地區對無人機需求的潛力，希望透過和經緯航太的合作，插旗台灣，放眼亞太，「今天開啟的這份夥伴關係將沒有時間的限制」。

提及民主同盟供應鏈，巴洛狄表示，依照歐盟規範，無人機公司不得向遭禁運的國家進行進出口，「因此希望和不會帶來相關問題，且遵守國際法的國家攜手。在可發展的眾多國家中，我們避免和與全球進步政策相違的國家合作」。

航太 供應鏈 歐盟

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