柯文哲：犯台逾兩周習近平政權恐不保 決定動手會更殘暴

民眾黨主席柯文哲訪美，期間接受美國之音（VOA）訪問。圖/民眾黨提供

民眾黨主席柯文哲 接受美國之音訪問，主持人問柯文哲有面試 的感覺嗎？柯文哲說，與其說面試，不如說彼此認識，美國是台灣盟邦，對台灣國家安全有絕對影響力，再三保證不會介入台灣選舉，雙方有很多意見的交換。

柯文哲指出，台海戰爭和烏俄戰爭，有很多不同之處，若戰爭持續兩個星期，中國領導人習近平政權就會面臨挑戰，打到兩個星期就出事了，因為禁不起失敗，中國對台海問題會更謹慎，但如果決定動手也會更殘暴。

柯文哲說，美國國會舉行模擬解放軍 攻台的兵棋推演並非首次，兵推是每天都在做的，在不同條件設定下已進行過多次，不會只有一套，幾十套都做過了。

柯文哲指出，美中對抗是美國最重要的事情，中國現在是美國最大的威脅，台灣位於第一島鏈最前線，地緣政治的關係，使得美國從未像現在這樣關注台灣。

柯文哲表示，美國是世界最強大的國家，也是台灣盟邦，目前跟台灣國家安全影響最大的是美國，現在全世界敢賣武器給台灣的只有美國，因此一定要了解美國。