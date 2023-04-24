馬英九搭機赴希臘 參加德爾菲經濟論壇

台前總統馬英九（左二）24日搭機赴希臘，向現場記者揮手致意，由幕僚及國安人員陪同出關。（中央社）

台灣前總統馬英九 今天晚間搭機前往希臘參加第8屆德爾菲經濟論壇，他在桃園國際機場 未發表談話，馬辦日前表示，馬英九將藉由此次訪歐，與歐洲政要分享訪問中國大陸的心得。

預計搭乘華航CI63班機赴歐的馬英九，在晚間9時10分許抵達桃園國際機場，對於有記者詢問「去希臘演講，是不是歐洲怕兩岸開戰才去的」，馬英九僅回應「謝謝」，並向現場記者揮手致意後，由幕僚及國安人員陪同出關。

馬英九辦公室13日發布新聞稿表示，馬英九受邀參加第8屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）擔任論壇講者，他將於當地時間26日出席開幕式，以及28日出席爐邊對談，針對亞洲地緣政治發表談話，主題為「台灣會變成下一個烏克蘭 嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」，並與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談。

馬辦指出，馬英九將藉由此次訪歐，與歐洲政要分享日前訪問中國大陸的心得，傳達「台灣有另一種有別於民進黨政策的和平路線，能夠確保兩岸和平，區域情勢穩定」的理念與主張。

馬辦表示，這屆的德爾菲經濟論壇議題涵蓋地緣政治、氣候環境、經濟金融、能源政策、社會融合及科技發展等各個面向，歐洲多國政要、知名學者都將與會。