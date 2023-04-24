新北男淫毒趴害死2少女 棄屍後再約援交妹…打「最後一炮」前被捕

洪男想在被抓前再打最後一炮，但最後仍舊沒達成心願。（記者李易昌／翻攝）

新北市新店一間摩鐵昨發生2少女陳屍樓梯間，警方追查後發現是施用毒品 過量致死，除逮補同行的洪男外，也繼續追查毒品來源。

新北市警局毒品查緝溯源中心技正廖睿辰表示，新店2屍案是施用俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮，尤其混用多種毒品更對人體負擔很大，2女施用的毒品種類及致死原因仍待釐清。

廖睿辰指出，新店2女屍是今年首度通報的吸毒致死案，新北警近年強力查緝新興毒品案件，迄今已查獲4件毒品分裝場、18件毒品工廠，總計查獲171公斤毒品、3萬3000多包的毒咖啡 包。

據了解，單身的洪男常透過LINE 魚訊群組找女性開趴，新店2女就是從群組邀約見面地點，再由洪男將2女載到新店寶橋路的摩鐵。

洪男向警方供稱，援交女施用毒品後就會特別興奮，他從網路買了K他命及毒咖啡包，但2女喝了毒咖啡包後突然全身抽搐，他查看後發現2女沒有呼吸心跳。

他一度想把2女屍體搬上車載往別處棄屍，但因搬不動只好用床單裹住，棄置樓梯間後逃離。