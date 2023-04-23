朱銘辭世…30歲拜師楊英風 砍掉重練邁向大師之路

雕塑家朱銘生前在「人間系列─囚」前方留影。（圖：朱銘美術館提供）

台灣雕塑 家朱銘辭世，他生前雖名揚四海，然而真正使他走上大師之路，卻要從30歲拜師雕塑大師楊英風開始，而他帶著家眷北上重新學藝、砍掉重練的決心，也讓藝壇津津樂道。

根據朱銘文教基金會提供新聞稿指出，朱銘15歲師從雕刻師傅李金川學習雕刻及繪畫，開啟雕刻生涯，出師後正式走上雕刻工藝之路，然而朱銘不以此為自滿，一心朝藝術之路精進，1966年起參加全省美展，連續兩年均獲選，為了更上層樓，1968年朱銘帶著自己的作品北上拜師現代雕塑大師楊英風，正式從工藝雕刻轉向藝術創作。

雕塑家楊英風。(本報資料照片)

此時的朱銘已經30歲，他不但帶著自己的作品「慈母像」、「玩沙的女孩」讓「師父」鑑定，獲得認可後，除以傳統拜師禮的方式投身楊英風門下，更舉家從苗栗搬到新北板橋江子翠定居，展現拜師的決心，從此展開8年的學藝之路。

在此之前，朱銘早已名滿全台，是許多藏家喜愛的雕刻名家，他卻深知若要更上層樓，絕不能故步自封，重複過去迎合大眾品味的道路。楊英風看出朱銘迫切力求突破的心意，便要朱銘拋開過去的技法與形式套路，只保留想要傳達的神韻及想法，楊英風重精神及靈性的創作理念，讓朱銘大受啟發。

終於，朱銘在再度拜師、砍掉重練的8年後，首度在國立歷史博物館 舉行個展，果然造成轟動，作品「同心協力」展現水牛拉車、眾人推車的奮力形象，讓當時國際處境艱難的台灣人備受感動，他從傳統工藝脫胎的「關公」抽象具象同時兼具，也打破一般人的刻板印象，「中國時報」人間副刊更一連5天報導，朱銘從此被視為1970年代台灣美術鄉土運動的重要象徵。

正當所有人都認為朱銘應該繼續雕刻水牛、關公之際，朱銘卻在楊英風支持下推出「太極系列作品」，極簡的太極動作，只剩下動作招式的形意，而看不見武者的面貌及身形，再度震撼藝術界及整個台灣，1977年更受邀至日本展出，1980年在香港藝術中舉行「朱銘個展」，同樣造成轟動。

根據楊英風藝術教育 基金會官網，楊英風曾說，朱銘雕塑的處理風格傾向化繁為簡的手法，因此在作品上不見得有標準太極姿勢，卻以身影的瞬間凍結捕捉神韻，而朱銘刀斧的鑿痕也成了特出的筆觸，凸顯了下刀的流利。

楊英風說，朱銘從不以鄉土生命氣息的層次為滿足，朱銘雖從木雕起家，卻敢於接受陶土、青銅與不銹鋼的挑戰，作品的量體與質感隨著技巧的成熟而增長，空間的照應也因思考的週全而完整，可說是相當難得的當代藝術家。