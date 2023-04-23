富察中國失聯 八旗文化聲明：等待平安歸來

出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在中國失聯。圖為富察（左）2022年11月舉辦活動。（圖／取材自富察臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）傳3月返回中國探親時，遭秘密拘捕，台灣陸委會日前強調「人是平安的」，但不便對外說明。22日，王丹等40人發布共同聲明，呼籲中方放人。在外界關心下，八旗文化23日下午在臉書 上發布聲明，表示由衷感謝大家關心，但也「不會再有更多的回應」，請外界給予尊重與空間讓家人去處理，不過多解讀，並稱「我們等待富察平安歸來」。

據聲明，八旗文化首先表示，收到了許多來自讀者與通路好友們的相關詢問，理解各位的擔憂，由衷的感謝大家的關心。

聲明接著說，20日台灣陸委會已經回應事件的相關狀況：「一切狀況與相關細節，充份尊重家屬意見與想法，因此不便公開。」因此，懇請各位給予尊重與空間讓家人去處理相關，留給八旗的工作夥伴多一點空間，對於此事，八旗全體和家屬立場相同，也不會再有更多的回應。「若有其他衍生言論，一切皆不代表總編輯家屬與八旗立場」。

對於外界的各種發言，八旗文化也說，皆因富察平時待人慷慨，因此有各方好友善意發言。但在感謝關懷之餘，聲明也說，希望對未證實過與個人書寫的相關消息、事件推測，無需做過多的解讀、揣想或者傳送、轉發，這才是最好的協助。

聲明還表示，未來八旗文化將維持出版計畫，並說「相信，待人寬容而充滿出版熱情的富察，一定能很快的再繼續與大家分享他對於知識的熱情，並且也會在各個講座場合，再次聽到他熱切的與大家談論知識以及爽朗的笑聲」。

聲明文末指出，「我們等待富察平安歸來」，署名為八旗文化全體工作工作同仁。