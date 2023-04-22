挺郭派喊「提名郭台銘整合柯文哲」朱立倫：推最強總統戰隊

國民黨主席朱立倫出席慈惠堂母娘文化季活動。(記者余承翰／攝影)

國民黨 2024大選布局，黨內有人認為，黨若要整合民眾黨主席柯文哲，提名鴻海創辦人郭台銘 會比較容易。對於此說法，黨主席朱立倫台北時間23日受訪表示，國民黨要靠團隊的力量，將來一定是推出「不是一個候選人，而是推出整個戰隊」，包括郭台銘、柯文哲希望大家都要團結在一起，整個就是一個團隊，讓大家看到在野力量、非綠聯盟、或在野大聯盟。

朱立倫說，為了台灣民主、兩岸和平、民眾幸福繁榮，一定要團結努力，一定要團結勝選。

國民黨主席朱立倫23日出席慈惠堂母娘文化季活動，對於這次新北市長侯友宜的新加坡 出訪，何時黨內徵召？朱立倫表示，侯市長昨天從新加坡回來，這次出訪非常成功，不僅與新加坡高層建立深厚友誼，而且能與新加坡之間，不管是城市交流，未來國際關係建立更堅實的合作，這是非常成功的一次出訪，也代表新加坡最高領導當局，對國民黨的重視。

朱也提到，23日是北台八縣市聯席大會，也是要讓整個北台，大家團結做得更好，市民有感，接下來新北市面對的是施政報告及議會，希望侯市長一切都很順利。

朱立倫表示，國民黨最主要決心，是要讓國民黨的主要候選人，展現國際視野，團結大家力量，在這個過程中，所有同志們大家應該要記住，就是要團結所有可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，我們的對手是民進黨，我們對手絕對不在黨內，大家團隊力量，一段時間之後，大家拭目以待。